Tamir sırasında feci kaza: Birgül Kaymakamtorunları hayatını kaybetti
Karaağaç’ta tamir yaptığı esnada kamyonun altında kalan 58 yaşındaki Birgül Kaymakamtorunları hayatını kaybetti.
Polis Basın Subaylığı’ndan açıklamaya göre, bugün saat 08.00 sıralarında, Karaağaç’ta Pınarlı Sokak üzerinde, aynı yerde sakin Birgül Kaymakamtorunları (E-58), ikametgahının avlusu içerisinde kendisine ait kamyon aracı tamir etmek amacıyla kriko yardımı ile kaldırıp kamyon altında çalıştığı sırada krikonun kayması neticesinde kamyon altında kalarak yaşamını yitirdi.
Soruşturma devam ediyor.
