Kalkanlı'ya 44 kilogram yağış düştü

Meteoroloji Dairesi tarafından açıklanan dün 08.00 ile bugün 08.00 arasında metrekare başına kaydedilen yağış miktarlarına göre, Kalkanlı 44, Güzelyurt 39, Doğancı 28, Boğaz 19; Taşpınar ve Gaziveren17; Türkeli ve Alsancak16; Kozanköy, Bostancı, Karaoğlanoğlu ve Selvilitepe 15, Lapta ve Girne 14, Çamlıbel 13, Zümrütköy 11 kilogram yağış aldı.