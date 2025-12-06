Kalkanlı'ya 44 kilogram yağış düştü
Kalkanlı metrekareye 44 kilogram ile en fazla yağış alan yer oldu.
Meteoroloji Dairesi tarafından açıklanan dün 08.00 ile bugün 08.00 arasında metrekare başına kaydedilen yağış miktarlarına göre, Kalkanlı 44, Güzelyurt 39, Doğancı 28, Boğaz 19; Taşpınar ve Gaziveren17; Türkeli ve Alsancak16; Kozanköy, Bostancı, Karaoğlanoğlu ve Selvilitepe 15, Lapta ve Girne 14, Çamlıbel 13, Zümrütköy 11 kilogram yağış aldı.
