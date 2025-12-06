Çevre Bilimci Bey uyardı: “Yoğun yağışları tutamazsak daha da kuraklaşacağız”

İklim değişikliğinin etkisiyle haftalar içinde düşmesi gereken yağışların artık günler, hatta saatler içerisinde gerçekleştiğini belirten çevre bilimci Ergün Bey, bu hızlı yağış rejiminin Kıbrıs’ın kuzeyinde kritik riskler yarattığını vurguladı.

Adaya düşen yağmuru tutamadığımız sürece kuraklığın derinleşeceğini söyleyen Ergün Bey, Kıbrıs’ın doğal yapısının ani ve yoğun yağışı depolamaya uygun olmadığını ifade etti. Sonbahar yağışlarının alınmaması nedeniyle toprağın kuruduğunu, ani bastıran yağmurun ise yeraltına süzülmek yerine yüzeyden akıp gittiğini dile getirdi.

Bu durumun hem suyun hızla denize kaybedilmesi hem de sel riskinin artması anlamına geldiğini belirten bilim insanı, “Kuru zemine birden düşen yoğun yağış, infiltrasyon kapasitesini azaltıyor. Büyük kısmı akışa dönüşen suyu kaybediyoruz” uyarısını yaptı.

Ergün Bey, çarpık yapılaşmanın yıllardır adanın doğal su yollarını ve toprağın suyu emme kapasitesini yok ettiğini de hatırlatarak, betonlaşmanın bu etkileri daha da ağırlaştıracağını söyledi.

Açıklamasında, iklim değişikliğiyle birlikte hem kuraklık hem de sel tehlikesinin aynı anda büyüdüğüne dikkat çekti; yetkilileri doğal drenaj hatlarının korunması ve yağmur suyunu tutacak altyapı yatırımlarının gecikmeden yapılması için göreve çağırdı.