Tefecilik yapan bir şahıs tutuklandı

Polis basın bültenine göre, 26 Şubat’ta zanlı A.K’nin (E), bir şahsa 5 bin STG borç para verip, karşılığında faiziyle birlikte 8 bin STG’lik borç senedi imzalatarak tefecilik yaptığı belirlendi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.

İkamet izinsiz beş kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen beş kişi tutuklandı.

Çatalköy’de müstahdem tarafından hırsızlık

Çatalköy’de bir makinist garajında çalışan H.İ.Y.(E-27), 1 Ocak- 31 Mart 2026 tarihleri arasında, araçları tamir etmekte kullanılan araç kontrol bilgisayarı ile muhtelif araç parçalarını tasarrufuna geçirerek çaldı. Bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.