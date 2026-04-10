İstanbul Film Festivali, 45. kez perdelerini açtı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından N Kolay sponsorluğunda bu yıl 45. kez düzenlenen "İstanbul Film Festivali", İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen açılış galasıyla başladı. Sunuculuğunu oyuncu Onur Özaydın'ın üstlendiği açılış töreninde festival direktörü Kerem Ayan, katılımcılara selamlama konuşması yaparak, bu yıl Modern Afrika dansının önde gelen ismi Germaine Acogny'in de açılışta olduğunu ve onun yaşamı hakkında "Dansın Özü" adlı belgeselin festivalde izleyicilerle buluşacağını söyledi. Ayan, festivalin kendisinden önceki direktörleri Azize Tan ve Hülya Uçansu'yu sahneye davet ederek, birlikte 40 yıl boyunca İFF ekibinde yer alan Nuray Muştu'ya "Sinema Emek Ödülü"nü takdim etti.

Sinema Onur Ödülü, Nilüfer Aydan ve Gianfranco Rosi'ye verildi

Sinemaya gönül ve emek veren kişilere sunulan "Sinema Onur Ödülü", bu yıl oyuncu Nilüfer Aydan ve yönetmen Gianfranco Rosi'ye verildi.

Yeşilçam'ın usta oyuncularından 86 yaşındaki Aydan, ödülünü oyuncu Nur Sürer'in elinden aldı. Aydan, ödülü aldıktan sonra, "Bu ödül benim için çok kıymetli, beni çok mutlu etti. Birçok zaman buraya seyirci ve misafir olarak geldim. Bu dünyadan gitmeden evvel istediklerim de var. Atatürk'ün, 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözüyle konuşmamı bitirmek istiyorum. Kardeşçe yaşayalım, birbirimize el verelim. Partiler birleşsin, Türkiye için çalışsın" ifadelerini kullandı.

Usta belgesel yönetmeni Gianfranco Rosi :

“Fotoğraf çekmeyi ve 16 milimetre kamera kullanmaya da ilk bu şehirde başladım. Film çekme ve hikaye anlatma arzusunu ilk kez burada hissettim”

Usta belgesel yönetmeni Gianfranco Rosi'ye ise ödülünü festival direktörü Kerem Ayan sundu. Rosi de konuşmasında İstanbul'da böyle bir ödül almaktan dolayı büyük onur duyduğunu dile getirerek, şunları kaydetti: "Gençliğimde bu şehirde (İstanbul'da) yaşama ayrıcalığına sahip olmuştum. Çocukluğum burada geçti. İtalyan Lisesi'nde okudum. Fotoğraf çekmeyi ve 16 milimetre kamera kullanmaya da ilk bu şehirde başladım. Film çekme ve hikaye anlatma arzusunu ilk kez burada hissettim. Çünkü İstanbul, karşılaşmaların, geçişlerin, tarihin ve hikayelerin katmanlaştığı bir şehir. Tıpkı sinema gibi. Benim için kurmacayla belgesel arasında bir ayrım yok. Sadece tek bir dil var ve o da sinemanın dili. Sinema gerçeklikle buluştuğunda öngörülemeyen bir şey gerçekleşir. Bu gerçekliğin ihtişamıdır. Sonuçta İstanbul da tam olarak budur..."

Açılış töreninde ayrıca İKSV Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak, festival sponsoru N Kolay adına Aktif Bank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül Adaca Oğan'a teşekkür plaketi verdi.Program, Alba Rohrwacher ile Elio Germano'nun başrollerini paylaştığı, yönetmen Isabel Coixet'in son filmi "Üç Veda"nın (Three Goodbyes) gösterimiyle sona erdi.