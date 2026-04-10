Ehliyetsiz sürücü tutuklandı
İskele’de meydana gelen kazada aydınlatma direğine çarpan ehliyetsiz sürücü tutuklandı.
İskele’de, dün gece meydana gelen trafik kazası, yaralanma olmadan hasarla atlatıldı; ehliyetsiz sürücü tutuklandı.
Polisten verilen bilgiye göre, sürücü Tuga Khalıl Hassan Mohamed (K-21), yönetimindeki YT 947 plakalı araçla, araç park yerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek, aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan olmadı.
Araç sürücüsü Mohamed, sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
