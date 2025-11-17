“Tedbir almak için yeni bir felaket yaşanması mı gerekir?”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) Başkanı Güven Bengihan, Lefke Gazi Lisesi’nin depreme dayanıklılık sorunu nedeniyle acil önlem alınması gerektiğini belirterek UBP-DP-YDP Hükümeti’ne çağrıda bulundu.

Bengihan, 6 Şubat 2023’te Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinde büyük kayıplar veren toplumun hâlâ bu acının izlerini taşıdığına dikkat çekerek, “Ne yazık ki bu büyük acıdan gereken dersin alınmadığını görüyoruz” dedi.

Deprem sonrasında ülkedeki kamu binalarının dayanıklılık testlerinden geçirildiğini hatırlatan Bengihan, Lefke Gazi Lisesi’nin depreme karşı en riskli yapılardan biri olduğunun belirlendiğini vurguladı. İnşaat mühendislerinin binanın güçlendirilmesi yerine tamamen yıkılarak yeniden yapılmasının en doğru yöntem olduğunu tespit ettiğini söyleyen Bengihan, buna rağmen Anıtlar Yüksek Kurulu’nun olumsuz tutumunun süreci durma noktasına getirdiğini ifade etti.

Son günlerde Baf açıklarında yaşanan depremlerde öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin büyük panik yaşadığını aktaran Bengihan, “Deprem kuşağında yaşıyoruz. Her an yaşanması muhtemel bir depreme hazırlıklı olmamız gerekirken konu ciddiyetle ele alınmıyor” dedi.

Bengihan, telafisi mümkün olmayan kayıplar yaşanmadan harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayarak, başta Başbakanlık ve Eğitim Bakanlığı olmak üzere tüm yetkililere sorumluluk çağrısı yaptı.