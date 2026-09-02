TCG Işın ve TCG Alemdar çalışmalarını sürdürüyor

Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından kayıp yakınlarının, geminin sefere başladığı Girne Limanı önündeki endişeli bekleyişi dördüncü günde de sürüyor.

Kayıp yakınları, arama kurtarma çalışmalarını sürdüren Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait TCG Işın ile bugün çalışmalara katılan TCG Alemdar’dan gelecek haberleri bekliyor. Arama kurtarma çalışmaları deniz yüzeyinde ve deniz altında devam ediyor.

Aileler, sıcak havaya rağmen liman önünde kurulan çadırların altında yakınlarından gelecek haberleri endişeli ve üzgün halde beklerken, bölgedeki hareketlilik de gün boyunca sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erhürman sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gemiye ulaşıldığını ve çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini dile getirdi.

Sonrasında açıklama yapan Başbakan Ünal Üstel ise, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasında kayıp 20 kişiye yönelik arama çalışmalarının iki gemiyle devam ettiğini belirterek, “Akşam saatlerine doğru gemiden haber almayı, kayıp insanlarımıza ulaşmayı bekliyoruz” dedi.

20 kişi aranıyor

Yaşanan gemi faciasının ardından kendilerinden haber alınamayan 20 kişi için arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Başbakanlık dün, aranan 20 kişinin isimlerini açıklamıştı.

İşte isimler:

Ferdi Törer, Mustafa Demir, Mahmut Demir, Özgür Gönül, Anni Azel Hilaloğlu, Şerif Özdemir, Süleyman Erdoğan, Saliha Miray Biçer, Mehmet Asaf Biçer, Orhan Bekret, Nazmiye Özbolat, Elmas Demir, İsmail Kurt, Yulia Özcan, Ayhan Özcan, Elife Bayır, Nihat Pancar, Mustafa Kemal Yaralı, Mehmet Bayhan, Mehmet Nuri Ayran.

8 kişi hayatını kaybetti

Pazar günü yaşanan gemi faciası sonrası Nihat Balyemez, Hüseyin Özdemir, Nuray Zeytun, Fahri Ateş, Gülcan Gürel, Reyhan Verim, Nisa Torer, Nurcan Hilaloğlu hayatını kaybetti.

NELER YAŞANDI

Üstel: “Akşam saatlerine doğru kayıp insanlarımıza ulaşmayı bekliyoruz”

Başbakan Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasında kayıp 20 kişiye yönelik arama çalışmalarının iki gemiyle devam ettiğini belirterek, “Akşam saatlerine doğru gemiden haber almayı, kayıp insanlarımıza ulaşmayı bekliyoruz” dedi.

Üstel, kayıp kişilerin ailelerinin acısının herkesin acısı olduğunu ifade ederek, Türkiye’den dün gönderilen geminin bölgede çalışmalarını yürüttüğünü, bugün gelen ikinci gemiyle birlikte ise batan geminin yerinin tespit edildiğini söyledi.

“514 metre derinlikte çalışmalar yapılıyor”

Geminin yaklaşık 514 metre derinlikte bulunduğunu kaydeden Üstel, geminin çevresinde robotik görüntüleme cihazlarıyla çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Üstel, çalışmaların akşam saatlerine doğru bir noktaya ulaşmasını beklediklerini söyledi.

Üstel, “Akşam saatlerine doğru tekrar bilgilendirme yapacağız” dedi.

“Akşam saatlerine doğru kayıp insanlarımıza ulaşmayı bekliyoruz”

Erhürman: "Gemiye ulaşıldı. çalışmalar devam ediyor"

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman TCG Alemdar gemisinin de Girne açıklarına geldiğini söyleyerek, batık gemiye ulaşıldığını belirtti.

Erhürman sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TCG Alemdar da geldi. TCG Işın ile aynı teknolojiye sahip.

Gemiye ulaşıldı. Görüntüleme ve arama çalışmaları 24 saat esasıyla devam ediyor. Aralıksız biçimde devam edecek." ifadelerini kullandı.

"Gemiye ulaşıldı. çalışmalar devam ediyor"

Kazazedelerin konaklama ve Türkiye’ye dönüş işlemleri yürütülüyor

Girne açıklarında 30 Ağustos’ta meydana gelen ve can kayıplarının yaşandığı gemi faciasının ardından Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği bünyesinde oluşturulan Kriz Masası’nın kazazedeler ve yakınlarına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kazazedelerin konaklama ve Türkiye’ye dönüş işlemleri yürütülüyor