Gönyeli’de uyuşturucu madde tasarrufundan bir kişi tutuklandı

Gönyeli’de dün kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan bir kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube (CÖŞ) Amirliği ekipleri tarafından devriye yapıldığı sırada, şüpheli olarak görülen D.E’nin (E-25) üzerinde ve akabinde işyerinde arama yapıldı.

Aramalarda, zanlının tasarrufunda 140 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.