Kazazedelerin konaklama ve Türkiye’ye dönüş işlemleri yürütülüyor

Girne açıklarında 30 Ağustos’ta meydana gelen ve can kayıplarının yaşandığı gemi faciasının ardından Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği bünyesinde oluşturulan Kriz Masası’nın kazazedeler ve yakınlarına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kriz Masası tarafından yaralı ve kazazedelerin temel ihtiyaçlarının karşılandığı, hastanedeki tedavileri tamamlanan kişilerin konaklamalarının sağlandığı ve Türkiye’ye dönmek isteyen kazazedelerin uçak biletlerinin temin edildiği belirtildi.

Girne açıklarında batan katamaran tipi yolcu gemisinde kaybolan kişilere yönelik arama çalışmaları devam ederken, kayıp kişilerin yakınlarının da süreçteki gelişmeler hakkında yetkililer tarafından bilgilendirildiği kaydedildi.

Kimliğini kaybedenlere geçici seyahat belgesi

Büyükelçilik Kriz Masası’nın Konsolosluk Şubesi ile koordineli olarak, kaza sırasında kimlik belgelerini denizde kaybeden kazazedeler için de işlem yürüttüğü kaydedildi.

Kimlik bilgileri teyit edilen kazazedelere “Geçici Seyahat Belgesi” düzenlendiği, bu kapsamda resmi işlemleri ile Türkiye’ye dönüş süreçlerinin yürütüldüğü ifade edildi.

Cenazelerin Türkiye’ye gönderilmesi için işlemler sürüyor

Gemi faciasında hayatını kaybedenlerin cenazelerinin Türkiye’ye gönderilmesine ilişkin işlemlerin de Kriz Masası tarafından yürütüldüğü bildirildi.

Kazazedelere temel ihtiyaç malzemeleri, kıyafet ve hijyen ürünlerinden oluşan paketlerin dağıtıldığı da belirtilirken, Büyükelçilik koordinasyonunda Türkiye’nin ilgili kurumlarının kazazedeler ve yakınlarına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.