Mesarya Belediyesi: "2. Uluslararası Kültür, Sanat ve Spor Festivali iptal edildi"

Mesarya Belediyesi, 2. Uluslararası Kültür, Sanat ve Spor Festivali’nin iptal edildiğini duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, Girne–Taşucu seferi sırasında meydana gelen gemi faciasının herkesi derin bir üzüntüye boğduğu belirtilerek, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara ise acil şifalar dilendi.