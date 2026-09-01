TCG Işın, faaliyetlerine devam ediyor

Türk Deniz Kuvvetleri envanterinde yer alan TCG Işın, Girne açıklarında gemi faciasının yaşandığı bölgede arama faaliyetlerine devam ediyor.

Yerli ve milli imkanlarla İstanbul’da inşa edilerek 2017 yılında hizmete giren , 68 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki TCG Işın, sahip olduğu sistemlerle kurtarma, yedekleme, dalış, sualtı operasyonları ve tıbbi destek faaliyetlerini destekleyebilen bir kurtarma ve yedekleme gemisi.

TCG Işın’ın ana görev fonksiyonları arasında, satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltı gemisini aramak ve personelini kurtarmak ile bin metre derinliğe kadar arama-kurtarma faaliyetlerini icra etmek bulunuyor.

Dinamik konumlandırma sistemi sayesinde zorlu deniz şartlarında mevki muhafazası sağlayan gemi, sualtı arama-kurtarma faaliyetleri sırasında geminin gerekli mevkiide emniyetli şekilde bulunmasına imkân sağlayabiliyor.

TCG Işın, Türk Deniz Kuvvetleri envanterinde bulunan ve birinci sınıf dalgıç özel ihtisaslı personel tarafından kullanılan 365 metre derinlikte çalışma imkanına sahip Atmosferik Dalış Sistemi (ADS), 3 bin metre derinliğe kadar inebilen Uzaktan Kumandalı Sualtı Aracı (ROV) ve kurtarma çanı kullanımına yönelik uygun alan ve altyapıya sahip.

Gemi, 600 metre derinliğe kadar dört noktadan demirleyerek mevki muhafazası yapabiliyor. Bunun yanında Satıhtan İkmalli Dalış Sistemi (SİDS) ile 90 metre derinliğe kadar üç dalgıçla dalış faaliyeti gerçekleştirilebiliyor.

ROV, 135 kilo taşıma kapasitesi olan insansız bir sualtı aracı

Uzaktan Kumandalı Su Altı Aracı (ROV), bin metre derinlikte çalışabilen, uzaktan kumanda edilebilme özelliğine sahip ve 135 kilogram taşıma kapasitesi bulunan insansız bir sualtı aracı olarak görev yapıyor.

Sabit basınç odası sistemi ise, dalış hastalıklarına maruz kalan dalgıçların oksijen ve karışım gaz kullanarak yüksek basınç altında tedavisini yapmak ve uygun yaşam alanı sağlamak maksadıyla kullanılıyor.

Sistem, giriş bölmesi ve ana bölme olmak üzere iki bölmeden oluşuyor. 82 metre derinliğe kadar basınçlandırılabilen sabit basınç odası ise 9 personel kapasitesine sahip.

Denizaltı havalandırma sistemi, içinde en fazla 50 personeli ile birlikte kazaya uğramış, 600 metreye kadar olan derinliklerde bulunan denizaltının en az 14 gün süreyle hava ihtiyacını karşılayacak harici havalandırma imkânı sunuyor.

Yandan Taramalı Sonar (YTS) sisteminin kullanım amacı ise, belirlenmiş sahalarda dip sörveyi yapmak ve azami bin metre derinlikte bulunan nesnelerin mevkilerini tespit etmek.

Çok Bimli İskandil Sistemi (ÇBİS) de, orta derinlikteki sularda kullanılmak üzere tasarlanmış çok bimli, 3 bin metre çalışma derinliği olan bir sonar sistemi.

TCG Işın, denizaltından serbest çıkış yapmış veya denizaltından kurtarılan, tıbbi tedaviye ihtiyacı olan personele radyolojik ve biyokimyasal tetkiklerin yapılması, hasar kontrol cerrahisi, yoğun bakım, basınç odası tedavi uygulamaları, imkân ve kabiliyetlerine sahip bir platform.