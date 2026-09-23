CTP Kadın Örgütü’nden Erhürman’a ziyaret

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ı ziyaret ederek kadınların barış süreçlerine katılımı ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi konularında görüş alışverişinde bulundu.

Barış süreçlerinde kadınların rolü

Görüşmede, kadınların barış süreçlerinde aktif şekilde yer almasının toplumsal uzlaşı ve kalıcı barış için kritik önemde olduğu vurgulandı. Kadın örgütü temsilcileri, kadınların müzakere masalarında ve karar alma mekanizmalarında daha görünür hale gelmesi gerektiğini belirtti.

Şiddeti önleme çalışmaları

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ise kadına yönelik şiddetin engellenmesi oldu. CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, bu konuda yürütülebilecek yasal ve sosyal politikaları Cumhurbaşkanı Erhürman ile paylaştı. Kadınların güvenli yaşam hakkını korumak için devletin daha etkin mekanizmalar geliştirmesi gerektiği ifade edildi.