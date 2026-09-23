Şenkul: “Kim yanlış yaptıysa bedelini ödemeli, ödeyecek”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, son 2-3 yılda ülkede yapılan anketlerde belediyelerin başarılı bulunan kurumlar sıralamasında üst sıralarda, hükümetin ise en alt sıralarda yer aldığını belirterek, “Kim ki yanlış yaptı, devletin ve vatandaşın hakkına girdi bedelini ödemeli, ödeyecek” dedi.

Şenkul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, önümüzdeki 6-12 aylık süreçte hakkında en çok soruşturma açılacak kişinin hesap sormaktan ve soruşturma açmaktan söz ettiğini ifade etti.

“Bu noktada, önümüzdeki 6-12 ay içerisinde muhtemelen hakkında en çok soruşturma açılacak kişi, hesap sormaktan, soruşturma açmaktan bahsediyor” diyen Şenkul, iki gün sonra okullarda temizlik görevlisi olarak çalışan insanların emeğini ve ekmeğini konu alan bir videonun ortaya çıktığını belirtti.

Şenkul, açıklamasının sonunda ise şu ifadeleri kullandı:

“Kim ki yanlış yaptı, devletin ve vatandaşın hakkına girdi bedelini ödemeli, ÖDEYECEK…”