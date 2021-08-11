"Tarih eğitimini gözden geçiriniz" talimatı



TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri "milli olmayan hiçbir şey evrensel olamaz” iddiasında bulundu ve Kıbrıs'ta tarih öğretiminde boşluk olduğunu savundu.



Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, tarih öğretiminde, milletin hayati aşamalarını benimseten bir anlayışın hakim olmasının sağlanması gerektiğini ve tarihin okullarda ne şekilde anlatıldığını gözden geçirmenin zamanı olduğunu da söyledi.

Büyükelçi Başçeri, KKTC’de tarih öğretimindeki boşluğun ortadan kaldırılması gerektiğini ifade ederek, “Maalesef çeşitli saiklerle 2000’li yılların başından itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde tarih öğretiminde yaratılan boşluğun yeni nesilleri manevi ve milli değerlerden uzaklaştırdığını görüyoruz” dedi.



Büyükelçi Ali Murat Başçeri, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu ile Türk Tarih Kurumu’nun KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile birlikte Girne Üniversitesi’nde düzenlediği, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katıldığı, “Kıbrıs Türk Tarihi ve Öğretimi” konulu panelin açılışında yaptığı konuşmada, tarih bilimin ve tarih öğretimin önemine değindi.

Başçeri, şöyle konuştu:

“Tarih bilimini başlangıç-bitiş, birbirini takip eden dönemler, neden-sonuç gibi dar bir perspektiften çıkardığımızda, insanlığın geleceğini izleyebileceğiniz bir pencereden bakmak şansına kavuşabiliriz. Tarih eğitimi dendiğinde yaratılacak fark tam da ‘zamana bakmak’ ile ‘zamanı görmek’ arasındaki ayırımdan geçiyor. Tarih bilimi bence ‘Bakmayı’ değil ‘görmeyi’ bildiğinizde geçmişte olan derslerin günümüzde neleri getireceğine dair kadim bir deniz feneridir. Çocuklara okullarda tarihi, geleceğin anahtarı gibi anlatmayı bilmemiz gerektiğine inanıyorum.”

Osmanlı Diplomasisinin, Dünya Savaşları’nın ve Ada’daki Kıbrıs Türkü’nün yaşadıklarının kıymetli dersler ve çok önemli mesajlar barındırdığına işaret eden Büyükelçi Başçeri, “Tarih hiç şüphesiz ders almazsanız tekerrürden ibarettir. Bir başka ifadeyle tarih, tekrarı olmasın diye verilen mesajların toplamından ibaret” dedi.

Büyükelçi'den öğretmenlere

Büyükelçi Başçeri, içinde bulunduğumuz eğitim sisteminin kapsadığı kuşağın, yapay zeka ve deneyim modelli bir dünyaya doğduğunu ifade ederek, “Öğretmenin anlatışını değiştirmesi, tarihin derinliğini aktarabilmesi, anlatırken yaşatabilmesi şart evet, ya eğitim şekli? Elimizde bunca imkan varken, kitap ve akıllı tahta ile tarihi öğretmek bu neslin öğrenme şeklinin dışında kalmakta ısrar etmektir” ifadesini kullandı.

Başçeri şöyle dedi:

KKTC’deki tarih öğretimindeki boşluğun ortadan kaldırılmasında, mensup olduğu milletin, hayati aşamalarını benimseten bir anlayışın hakim olmasının sağlanması gerektiğini iddia eden Büyükelçi Başçeri, şöyle konuştu:

“Kıbrıs Türkü’nün bu güzel Ada üzerinde milli kimliğini korumak için vermiş olduğu mücadele hakkında uzun uzun konuşmak mümkün, ancak Esat Faik Muhtaroğlu’nun ‘Öğretmenden Hatıralar’ başlıklı kitabındaki şu satırları hatırlatmadan da geçemeyeceğim;

‘1958 öncesini düşünelim! milli marş yok, milli şiir yok, bayrak yok, Türk büyüklerinin resimleri yok, milli günleri kutlama yok, milli günlerde tatil yok! okullarda İngiliz bayrağı, duvarlarda İngiliz kral ailesinin resimleri… Kralın taç giyme günü tatil… milli günleri kutlamak, okula Türk bayrağı asmak, milli marşlar ve şiirler okumak suçların en büyüğü! milli günleri kutlamaya, okuluna Türk bayrağı asmaya kalkan öğretmenlerin bulunduğu okul idaresine ihtar gelirdi.’

Bu şartlarda dahi milli kimliğin korunması için tarih eğitiminin önemine inanmış, başta şahsen tanımaktan onur duyduğum merhum Vehbi Zeki Serter olmak üzere, tüm Kıbrıs Türk eğitimcilerini minnetle anıyorum.

Maalesef çeşitli saiklerle 2000’li yılların başından itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde tarih öğretiminde yaratılan boşluğun yeni nesilleri manevi ve milli değerlerden uzaklaştırdığını görüyoruz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki tarih öğretimindeki bu boşluğun ortadan kaldırılmasında az evvel değindiğim mensup olduğu milletin, hayati aşamalarını benimseten bir anlayışın hakim olmasının sağlanmasının gerektiğini düşünüyoruz.”

Büyükelçi Başçeri, panelde yapılacak tartışmaların, KKTC’deki tarih eğitiminin bu açıdan da irdelenmesine yardımcı olacağına ve bu konuda atılacak adımlar için KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na ışık tutacağına inandığını belirterek, “Başta tarih bilimi ve diğer bilimlerin ışığında ilerlemek ve gelecek nesillerin daha iyi bir dünya kurması dileğiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum” diyerek sözlerini tamamladı."