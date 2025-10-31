Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve UNFICYP Misyon Şefi Khassim Diagne ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi. Görüşmede teknik komitelerin çalışmaları, işleyişi ve gelecek döneme ilişkin planlamalar ele alındı.

Erhürman, görevine yeni başlayan Diagne’ye başarılar dilediklerini belirterek, “Tarafsız ve adil olacağı konusunda hiçbir şüphemiz olmadığını ifade ettik” dedi.

Teknik komiteler konusundaki düşüncelerini aktardıklarını söyleyen Erhürman, şu anda 13 teknik komitenin çalışmalarını sürdürdüğünü hatırlattı. Komitelerin etkinliğini artırmayı hedeflediklerini belirten Kıbrıslı Türk lider, “Sonuç odaklı bir yaklaşım benimsiyoruz. Komitelerde gönüllü olarak görev yapan arkadaşlarımız yoğun bir çalışma yürütüyor. Harcadıkları emeğin karşılık bulması ve sorunların çözümü için Cumhurbaşkanlığı olarak tam destek vereceğiz” dedi.

Komitelerin temel misyonunun “günlük yaşamı kolaylaştırıcı somut sonuçlar üretmek” olduğunu vurgulayan Erhürman, bu yaklaşımın kendileri açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi. Ayrıca, olası sorunlar karşısında “sürekli temas halinde olma” konusunda da Diagne ile ortak görüşe vardıklarını belirtti.

“Hristodulidis ile görüşme gününü benim bildirmem yönünde anlaştık”

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Erhürman, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ve BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile olası görüşmelere ilişkin bilgi verdi.

Erhürman, Hristodulidis ile kısa süre önce bir telefon görüşmesi yaptıklarını belirterek, “Önümüzdeki haftalarda bir araya gelme konusunda hemfikiriz. Bu görüşme BM’nin dahil olmayacağı, yalnızca kendi temsilcilerimizin yer alacağı bir toplantı olacak. Gün, saat ve tarih henüz belirlenmedi; bunları benim bildirmem yönünde anlaştık” dedi.

BM Genel Sekreteri'nin Kişisel Temsilcisi Holguin ile de temas halinde olduklarını ifade eden Erhürman, “Görüşmemiz 5 Aralık’ta gerçekleşecek gibi görünüyor” açıklamasında bulundu