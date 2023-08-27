“Talep var, rekolte düşük”

YENİDÜZEN-ÖZEL HABER

Zeytinde hasat zamanı başladı, kolları sıvayan üreticiler tarlaya girdi. Geçtiğimiz yıl bereketli gelen rekoltenin ardından bu yılki verim üreticiyi güldürmese de üzmedi...

Son yıllarda Yeşil Hat üzerinden ihraç ile dünyaya açılan zeytin ve ürünlerine olan talebe yetişmekte zorlandıklarını ifade eden Esnaf, Zanaatkâr ve Üreticiler Pazarlama Kooperatifi (EZKOOP) Başkanı Hürrem Tulga, daha fazla üretici ve ürün için devlet desteğinin önemine dikkat çekti.

Tarladaki üretici ise bölgeden bölgeye, yağışların dengesizliğine bağlı rekolte farklılıkları olduğunu anlattı, girdi maliyetleri içerisinde en çok ‘işçiliğin’ arttığı bilgisini verdi.

Bu yılki rekoltenin iklim koşullarının değişmesi ile düştüğünü belireten üreticiler küresel ısınmaya dikkat çekti, “Ülke koşullarına uygun fidan ekilmeli, iklim koşullarına, küresel ısınmaya göre dönüşmeliyiz” dedi.

Devletin zeytine olan doğrudan gelir desteğinin güncellenerek arttırılması, günümüz şartlarına uygun hale geitirlmesini talep etti.

Esnaf, Zanaatkâr ve Üreticiler Pazarlama Kooperatifi (EZKOOP) Başkanı Hürrem Tulga:

“Neredeyse taleplere yetişemiyoruz, ürün artmalı”

Yeşil Hat üzerinden yapılan ihracatla ürünlerin dünyaya açıldığını anımsatan Esnaf, Zanaatkâr ve Üreticiler Pazarlama Kooperatifi (EZKOOP) Başkanı Hürrem Tulga, taleplere yetişmekte zorlandıklarını anlattı.

Tulga, “Ürünü değerlendirme sorunumuz yok. Geride kalan yıl neredeyse talepleri karşılayamadık. Bu yıl da aynı olacağını düşünüyoruz, talepler devam ediyor ama ürün yeterli değil gibi görülüyor.” dedi.

Tulga, iklim değişikliklerinin bu yılki rekolteyi çok olumsuz etkilediğini anlattı.

Kötü yapılaşmadan dolayı birçok zeytin ağacının Girne bölgesinde olduğu gibi ya kesildiğini ya da zarar gördüğünü anlatan Tulga, buna karşın ülkedeki üreticilerin artışta olduğuna değindi.

Devlet desteğine ihtiyaç duyulduğunu anlatan Tulga, ağaçların çoğaltılması, var olan ağaçların ise iyileştirilmesi için de çalışma yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Tulga, şunları belirtti: “Altyapıya destek verilmeli. Artık sulama da gerekiyor, sıcaklar olumsuz etkiliyor. Üreticilerin altyapı, sulama gibi yeni koşullara dapte olmak için devletin de yardımcı olması lazım.

Üreticiler Kooeratif sayesinde bu girişmleri yaptı ve sağladı, büyüdü, paketlemeden pazarlamaya kadar standart sağlandı ve dünyaya açılabildik. Üreticinin bir araya gelmesi bu bağlamda çok önemli. Gördük ki yapılırsa başarırız, diğer ürünlerde de benzer uygulama olmalı. Yeter ki biz başaralım...”

ÜRETİCİLER NE SÖYLEDİ?

Zeytin ve Zeytinyağı Üreticisi Durmuş Aydın:

“Rekolte geçen yıla göre daha düşük”

“Bu yıl rekolte orta ve altı gibi, geçen yıla göre daha düşük. Bazı yerler daha iyi oldu çünkü yağışlar bu durumu etkiledi. Kimi yerler daha çok su aldı, kimi yerlerde zamansız yağışlar ürünleri olumsuz etkiledi. Bu durum yağış miktarı ve şiddetine göre değişti. Yağmur zarar vermediği yerde güçlendirdi. Bu yılki en büyük ciddi gider işçilik. Devlet teşkivi de çok yetersiz. Bu günümüz şartlarında güncellenmeli.”

Zeytin Üreticisi Ziya Sözey:

“İklim koşulları eklenince rekolte bu yıl düştü”

“Lefke ve Güzleyurt bölgesinde bu yıl rekolte geçmiş yıla göre daha az. İklim şartları en büyük etken. Geçen yıl da ürünün ‘var senesiydi’, hasat boldu, bu yıl ürün daha az oldu, ‘yok senesi’ geldi. Bir yıl iyi bir yıl kötü olur ama iklim koşulları da eklenince rekolte bu yıl düştü.

Ürünü olanlar emeklerinin karşılığını alacak gibi görlüyor. Dünya piyasasında bu fiyatlar yukarıya doğru çıkıyor. Bunun yanında ürün miktarı beklentilerin çok altında. Tatminkar bir fiyat açıklanır diye inanıyorum. Ülkemizde dünya piyasası üzerinde şekillenen bir fiyat açıklanırsa, bu durum ihracatı arttıracaktır. Fiyatlarımız güney ile dengeli olmalı. Devletin zeytine olan doğrudan gelir desteği ve teşviki de artmalı, güncellenmeli, günümüz şartlarına uygun olmalı. Hasat işçiliği ise en büyük giderimiz. Bu bizi çok zorluyor.”

Zeytin Üreticisi Gazi Güney:

“İklim koşullarına, küresel ısınmaya göre dönüşmeliyiz”

“Yeşilyurt bölgesinde rekolte orta düzeyde, bu yıl ‘yok yılı’ oldu. Düzensiz yağışlar, düzensiz bakım veya kimi üreticilerin iyi bakımı, tüm verimi etkiledi. ‘Yok yılında’ bile 60 kilo veren ağaçtan 50 kilo ürün albilirsiniz, yeter ki iyi bakılsın. Bilinçli üretim yapan herkes her şartta kazanır, verim odaklı çalışır. Bu yıl fiyatlar gerçek değerini bulur diye tahmin ediyoruz. Ocak ayından itibaren litresi 230 TL olan zeytin yağı geçen yıl 120 TL idi. Sadece teşvik veya destek isteyim de her şeyi devletten beklemek olmaz. İklim ve ülke koşullarına uygun fidan ekilmeli, iklim koşullarına, küresel ısınmaya göre dönüşmeliyiz. Çok verim veren ağaç, bizim iklim ve toprağımızda olmayabilir. Bilinçli üretim yapılmalı.”