Talat: “Cezasını çeken kişinin yeniden topluma kazandırılması adaletin bir parçasıdır”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ongun Talat, Meclis Genel Kurulu’nda görüşülen “Sabıka Kaydının Silinmesi Yasa Tasarısı”nın toplumda ikinci bir şans yaratmayı hedeflediğini söyledi.

Talat, düzenlemenin “ortak akıl ve adalet ilkesiyle” hazırlandığını belirterek, “Bu düzenleme kamu yararı gözetilmeden hazırlanmadı. Aksine toplumun hassasiyetleri dikkate alınarak koruyucu mekanizmalar eklendi” dedi.

Yasanın kapsamı dışında kalan suçları da açıklayan Talat, “Cinsel suçlar, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma, adam öldürme, kişi özgürlüğüne karşı suçlar, dolandırıcılık, sahtekârlık, 18 yaş altına veya engelli bireylere karşı işlenen suçlar ile suç gelirlerinin aklanması bu düzenlemeden yararlanamayacak” ifadelerini kullandı.

Talat, suç işlememe süresine göre başvuru sürelerinin değiştiğini belirterek, “Para cezası alanlar için üç yıl, bir yıla kadar hapis cezası alanlar için beş yıl, iki yıla kadar hapis cezası alanlar için ise sekiz yıl geçmeden başvuru yapılamayacak” dedi.

Çocuk ve genç suçluların topluma yeniden kazandırılmasına özel önem verdiklerini de vurgulayan Talat, “Genç suçluların topluma yeniden entegrasyonu yasa ile desteklenecek” diye konuştu.

Talat, tasarının çağdaş ceza hukuku ilkelerine dayandığını belirterek, “Cezasını çeken kişinin yeniden topluma kazandırılması adaletin bir parçasıdır. Bu yasa o ilkeye dayanıyor” dedi.