TAK Yönetim Kurulu, YENİDÜZEN’in 50’nci yaşını kutladı

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Yönetim Kurulu, Yenidüzen Gazetesi’nin 50’nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Yönetim adına mesaj yayımlayan Yönetim Kurulu Başkanı Özgül Gürkut Mutluyakalı, gazetenin yarım asırlık yayın yaşamı boyunca Kıbrıs Türk medyasına, demokrasi kültürüne ve halkın haber alma hakkına yaptığı katkılara dikkat çekti.

Yenidüzen’e 50 yılda emek veren tüm çalışanları saygı ve sevgiyle selamladığını ifade eden Mutluyakalı, kurumun medya alanındaki önemine vurgu yaptı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Yenidüzen Gazetesi’nin 50. kuruluş yıl dönümünü kutlar, Kıbrıs Türk medyasına, demokrasisine ve halkın haber alma hakkına katkıları için 50 yılda emek veren herkesi saygı ve sevgiyle selamlarım.”