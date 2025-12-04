Üst Kademe Yöneticileri Yasası kapsamında görevden alma ve atamalar yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Tahir Serhat görevden alındı.

Çalışma Dairesi Müdürlüğü görevinden alınan Sezgi Çobanoğlu Ballı ise, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı olarak atandı.

Görevden alma ve atama kararı yarın itibarıyla geçerli olacak.

Müsteşar Tahir Serhat ile eski bakan Sadık Gardiyanoğlu'nun arasında geçtiğimiz aylarda bir tartışma yaşanmış, dönemin bakanı Gardiyanoğlu görevden alınmıştı. Serhat ise bu tarihe kadar aynı görevini sürdürmüştü.