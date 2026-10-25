“Gençlerin göç etmediği bir gelecek için mücadele edeceğim”

Muhabir: Sonay Demirpençe

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Adaletli

Şu an yaptığım işi yapmasaydım... Muhtemelen Avukat olurdum.

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Eğitim ile ilgili sorunlar.

Kayıtsız kalamadığım şey… Adaletsizlik.

En büyük pişmanlığım… Dokuz Eylül Üniversitesi’nde eğitim alırken okulu bırakıp adaya dönmem.

En büyük sevincim… Kamuya atanmam.

Hayatımın dönüm noktası… Polis Genel Müdürlüğü’nün münhaline yazılmaya gideceğim gün özel bir okula mülakata çağrılmam ve okul yönetimi tarafından kabul edilmem.

Beni en çok etkileyen yazar… Zülfü Livaneli

Başucumdaki kitap... Jose Saramago – Körlük kitabı.

En keyif aldığım müzik.. Pop

En son izlediğim film… Çığlık 7

Kendim için son aldığım şey… Buhurdanlık J

Dolabımdaki en gereksiz şey… Kol düğmelerim

Benim için alınabilecek en güzel hediye…Kitap

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Yaşanan olayları gereksiz yere kafama takmam.

Kendimde beğendiğim özellik… Araştırmayı çok seviyor olmam.

Olmasa da olur… Sürekli başkalarının onayını almak.

Olmazsa olmaz… Kıbrıs kahvesi

En iyi yaptığım yemek… Magarına Bulli

Hayalimdeki dünya… Herkesin insanca ve özgürce yaşayabildiği bir dünya hayal ediyorum.

Aşk benim için… Gün geçtikçe kelime dağarcığımdan bile çıkardığım bir söz J

Onunla çok tanışmayı isterdim… Ernesto Che Guevara

Görmek istediğim yer… Arjantin

Mutlaka yapmak istediğim… Kitap yazmak.

Son olarak söylemek istediklerim… Ülkemde bir daha savaşların yaşanmadığı, gençlerimizin göç etmek zorunda kalmadığı, barış, huzur ve refah içinde bir gelecek oluşturana kadar mücadele etmeye devam edeceğim.