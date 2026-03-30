Süresiz eylem ve grev süreci başladı, hayat durdu!

Recep DAL

UBP-DP-YDP Hükümeti’nin hayat pahalılığı (HP) ödeneğini “budamak” amacıyla hazırladığı ve kamuoyunda tartışmalara yol açan yasa tasarısının, Meclis Komitesi’nden geçirilerek Genel Kurul gündemine alınması 62 örgütü ayağa kaldırdı.

Bugün itibarıyla tüm kamu kurumlarında süresiz grev uygulaması başlatıldı. Sendikalar, hükümetin söz konusu düzenlemesini geri çekmesi talebiyle ülke genelinde geniş katılımlı bir eylem süreci yürütüyor.

Eylemler çerçevesinde sendikalar, Citoen Işıkları, Sivil Savunma Çemberi (İrsen Küçük Ortaokulu önü) ve Mor Çember (Kalın Yol) olmak üzere üç farklı noktada toplandı. Üç ayrı koldan ilerleyecek gruplar buradan Meclis'e yürüyecek.

Meclis önünde bir araya gelecek olan sendikalar ile yüzlerce yurttaşın, yasa tasarısının Genel Kurul’da görüşüleceği sırada tepkilerini ortaya koyması bekleniyor.

62 sendika ve örgütten ülke genelinde süresiz grev!