“Suçsuz olduğum halde hücrede tutuldum”

Kıbrıs’ta doğup büyümesine rağmen statü sorunu nedeniyle kimlik alamadığından dolayı “vatansız” olarak nitelendirilen ve ülkede ikamet izinsiz kaldığı iddiasıyla 8 gün boyunca polis hücresinde tutuklu kalan 20 yaşındaki Fatoş Horuz, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin kamuoyu baskılarına dayanamayarak gerekli adımları atmasının ardından bugün itibariyle serbest bırakıldı.

Fatoş Horuz ve avukatı Beste Dal, Mert Özdağ ve Ertuğrul Senova’nın hazırlayıp sunduğu ve Gazeteci Tümay Tuğyan’ın konuk olduğu ‘Haber Toplantısı’ programına bağlandı, yaşanan süreci tüm detaylarıyla anlattı.

‘Vatansız’ genç Fatoş Horuz:

“KKTC kimliği almayı hak ediyorum”

İlk sözü alan Fatoş Horuz, aşırı derece mutlu olduğunu belirterek, “Emeği geçen herkese teşekkür ederim. 8 gün karakolda tutuklu kaldım. Çok zor bir süreçti.” dedi.

KKTC kimliği almayı hak etiğine vurgu yapan Horuz, “Çünkü ben burada doğdum, büyüdüm ve okudum. 20 yılım Kıbrıs’ta geçti. O yüzden Türkiye değil de KKTC kimliği almak isterdim.” ifadelerini kullandı.

Horuz, hücre koşullarına ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu. Tutuklu kaldığı süre zarfında sadece sandviç yiyebildiğine vurgu yapan Horuz, “Akşamdan akşama yemek söyleyebiliyoruz. İçerisi karanlık, tek bir ışıkla aydınlatma sağlanıyor. Sular da buz gibi. Pek yaşanılabilecek bir yer değil.” diye konuştu.

Hücrede tek başıma kaldığını ve bu sürçte psikolojisinin bozulduğunu dile getiren Horuz, “Kimseyle de irtibat kuramadım. Suçsuz olduğum halde bunları yaşadım.” açıklamasında bulundu.

Avukat Beste Dal:

“Fatoş KKTC vatandaşlığını alabilecek durumdadır”

Horuz’un ardından söz alan avukatı Beste Dal da, “Basın organlarının hepsine sesimizi duyurdukları, mücadelemize ortak oldukları için teşekkür ediyorum.” dedi.

Geçen hafta Salı gününden beri İçişleri Bakanlığı ve TC Büyükelçiliği nezdinde birden çok görüşme gerçekleştirdiklerini, müracaatlarda bulunduklarını kaydeden Dal, “Fatoş’un statüsü konusunda yasal mevzuatımızın cevaz verdiği birden çok formül vardı. Fakat bu konu geçen hafta Cuma günü basına yansıdıktan sonra girişimlere başlandı.” ifadelerini kullandı.

Dal, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Bizden insani ikamet izni başvurusu alındı. Bu izin 1 yılı kapsıyor. Fatoş’un yasal statüye kavuşması için yeterli bir adım. Fatoş’un aynı zamanda TC vatandaşlığı için de başvuruları alınmaya başlandı. Eksik evraklar mevcut, bunları tamamlamaya çalışıyoruz. Akabinde de Fatoş’un KKTC vatandaşlığı için başvurusu alınacak. Fatoş şu anda Bakanlar Kurulu kararı ile uygun görülürse KKTC vatandaşlığını alabilecek durumdadır.”

“Başardık Fatoş”