Kıbrıs’ta doğup büyümesine rağmen statü sorunu nedeniyle “vatansız” olarak nitelendirilen Fatoş Horuz, bugün serbest bırakıldı. Genç kızın avukatı Beste Dal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Başardık Fatoş” diye duyurdu.

Horuz için insani ikamet başvurusu yapılırken, gerekli belgelerin İçişleri Bakanlığı’na iletildiği öğrenildi.

2005 yılında Girne’de doğan ancak ailesinin özel durumu nedeniyle ne KKTC ne de TC yurttaşlığı alan genç kız, 18 yaşına girmesinin ardından “Kıbrıs’ın kuzeyinde kaçak yaşam sürdüğü” iddiasıyla tutuklanmıştı.