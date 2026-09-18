Stelios Vakfı’ndan ailelere 280 bin Euro destek
Stelios Hayırseverlik Vakfı, yaşanan trajik deniz kazasında hayatını kaybeden ve kayıp olan kişilerin ailelerine toplam 280 bin Euro mali yardım sağlayacağını açıkladı.
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Stelios Hayırseverlik Vakfı, trajik deniz kazasının ardından hayatını kaybeden ve kayıp kişilerin ailelerine yönelik mali destek sağlayacağını duyurdu.
Vakfın açıklamasına göre, ailelere toplam 280 bin Euro yardım yapılacak.
Yardımdan yararlanmak isteyenlerin başvuru koşulları, gerekli belgeler ve başvuru süreciyle ilgili detaylı bilgiye vakfın internet sitesi üzerinden ulaşabileceği belirtildi.
Başvuruların da online olarak yapılabileceği kaydedildi.
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