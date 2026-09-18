“Bölgenin sahip olduğu üretim potansiyelini ortaya çıkaracağız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Erenköy-Karpaz Belediye Başkan adayı Tevfik Gören, bölge halkıyla bir araya geldi. Gerçekleştirilen ziyaretlerde yurttaşlarla sohbet eden Gören, bölgenin ihtiyaçları ve belediye hizmetlerine ilişkin görüş ve önerileri dinledi. Bölgenin ihtiyaçlarını doğrudan halktan dinlemenin önemine dikkat çeken Gören, yerel yönetim vizyonunu yurttaşlarla paylaşma fırsatı yakaladı. Gören’e, ziyaretlerde CTP İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel, Milletvekili Biray Hamzaoğulları ve partililer eşlik etti.

Ziyaretlerde konuşan Gören şu ifadeleri kullandı:

“CTP’nin ‘Herkes için hizmet’ anlayışını Erenköy-Karpaz’la buluşturacağız. Köylerimizin ihtiyaçlarını masa başından değil, halkımızla birlikte belirleyeceğiz. Bölgenin sahip olduğu üretim potansiyelini, doğal ve kültürel değerlerini koruyarak geliştireceğiz ve ortaya çıkaracağız. Her köyümüze eşit hizmet götüren, kaynaklarını doğru kullanan, şeffaf, katılımcı ve halkıyla sürekli iletişim halinde olan bir belediyecilik anlayışı için çalışacağız.”