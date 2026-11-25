“Söz Gençte” etkinliği bu kez seçime özel yapıldı.

Gençler, kendi dinleme alışkanlıklarına göre yönetti siyasileri…

“Öyle uzun laflara karnımız tok” dercesine…

Her soruya üç dakikalık yanıtlar!

Söz kesmekten de hiç çekinmediler.

Normal şartlarda uzattıkça uzatan siyasi parti başkanları da ortada kararlı bir irade görünce koşullara uyum sağladı.

Sözü uzatmadılar.

***

“Söz Gençte” buluşmasından geriye, gençlerle ve diğer siyasi parti başkanlarıyla yüzleşmekten utanan bir “Başbakan” kaldı.

“Utanan” yorumu bana aittir.

Belki de öyle değildir.

Çünkü son derece önemsediğim bir duygudur utanç…

Açıklanan gerekçe programının yoğunluğuymuş!

Belki seçim ekibi böylesi bir ortamda yer almasını sakıncalı buldu, belki kendisi…

Üstelik sorular da önceden paylaşılmamıştı siyasilerle…

Gençleri “vaatlerle” sevmek ama onlarla yüzleşmekten kaçınmak, yan yana gelmemek bu ülkedeki siyaset kültürünün en ciddi sorunlarından biri.

“Gösteri” kolay…

Gerçeklerle yüzleşmek zor.

***

“Söz Gençte”nin daha önceki buluşmalarında neler konuşulmuştu, yeniden baktım.

Beyin göçü…

Gençlerin adaya dönüşünü teşvik edecek politikalar…

İstihdam, eğitim, barınma…

Kırsalda ulaşım, sağlık ve sosyal yaşam olanakları…

Çevre…

Özellikle iki somut öneri dikkatimi çekti.

Biri, beyin göçünün nedenlerini araştıracak ve çözüm politikaları üretecek bir “Adaya Dönüşü Teşvik Komisyonu” kurulması…

Diğeri, hükümetlerden bağımsız, yasal statüye sahip bir “Gençlik Danışma Kurulu” oluşturulması…

Gençler kendi geleceklerine ilişkin kararların alınmasında söz sahibi olmak istiyorlar.

Aslında bütün bu taleplerin özünde çok temel bir arzu var: Kendi ülkesinde, kendi emeğiyle, onuruyla yaşayabilmek…

Kimsenin himayesine ihtiyaç duymadan…

Bir siyasi partiye, bir bakana, bir milletvekiline borçlanmadan geleceğini kurabilmek…

Böylesi bir gelecek arzusunu taşıyor gençler ve bunun için siyaset kurumunu sorguluyorlar.

***

Her seçim döneminde ne çok “geleceğimiz gençler” nutku dinliyoruz.

Gençlerle fotoğraf çektirmeyi, onların enerjisinden, heyecanından söz etmeyi pek seviyor kimileri…

Peki ya onların itirazlarını dinlemeyi?

Eleştirilmeyi?

Hesap vermeyi?

Dün akşam o salonda bulunmak, öncelikle gençlerin iradesine saygının gereğiydi.

Hele de ülkeyi yöneten biriyseniz…

Sorulacak sorulardan daha önemliydi belki de orada bulunup bulunmamak.

Çünkü gençlerin siyasete güveni, siyasetçinin onlarla kurduğu ilişkinin samimiyetiyle de şekilleniyor.

Bir ülkenin geleceğine dair birlikte hayal kurmaktan, birlikte yürümekten söz ediyorsunuz ya…

Önce “birlikte” olmaya yüzünüz olacak.

Karşınıza oturan gençlerin sorularını yanıtlamaya cesaretiniz…

Eleştirilerinden öğrenmeye tevazunuz…

Gerektiğinde utanmayı bilecek bir vicdanınız…

Bütün bunları mümkün kılacak demokratik bir iradeniz olacak!