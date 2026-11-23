Eğitim yöneten anlayış eğitimdeki en büyük icraatını anlattığı o cümle: “Yasal değişiklikle öğretmenlerin belirlenen ders saatlerini tamamlamasını zorunlu kıldık.”

Ne garip değil mi? Bugün eğitimi yöneten anlayış; Öğretmenin ders yükünü artırmanın, eğitimde kaliteyi artıracağını sanıyor.

Dahası öğretmenliği sadece sınıfta ders anlatmak, tahtaya yazı yazmak, soru çözmek ve ders zilinin çalmasını beklemekten ibaret gören bir anlayışın var karşımızda.

Öğretmenlik planlama, araştırma, hazırlık yapma, bireysel farklılıkları gözetme, öğrenme güçlüklerini belirleme, rehberlik etme, mesleki gelişimi sürdürme, ailelerle iş birliği yapma gibi çok boyutlu bir uzmanlık alanıdır. Öğretmenlik entelektüel birikim öğrenciye aktarılmasıdır. Öğretmene bunlar için fırsat vermezseniz, zaman tanımazsanız sahip olduğu birikimi, tutumları, değerleri, anlayışları öğrencisine nasıl aktaracak ki!

Ve bilinmelidir ki eğitim kalitesi öğretmenin ders yükünü fazlalaştırmayla değil, yukarıda söylenenlerin daha çok yapılmasıyla artar.

Öğretmenin ders yükü artırmak tam ters bir etki yaratır. Çünkü pedagojik sınırlar gözetilmeden öğretmenin omuzlarına yüklenecek her yük ciddi sorunları beraberinde getirir. Mesela;

Öğretmen, farklı öğrenme ihtiyaçlarına uygun etkinlikler, materyaller ve öğrenme ortamları hazırlamak için yeterli zamanı bulmakta zorlanır.

Öğrencinin neyi, ne kadar ve nasıl öğrendiğini anlamak yerine sınav kâğıtlarını yetiştirmek ve not vermek ön plana çıkar.

Her öğrencinin öğrenme hızı, ilgisi, yeteneği ve desteğe ihtiyaç duyduğu alan farklıdır. Bunları belirlemek zorlaşır.

İşi sadece sürekli ders anlatmaya dönüşen öğretmenin; yenilenme zamanı kalmaz, motivasyonu ve mesleki üretkenliği düşer.

Elbette öğretmenlerin yasal olarak belirlenmiş ders yüklerini yerine getirmeleri, çalışma düzeninin adil ve şeffaf olması önemlidir. Ancak tıklım tıkış sınıflarda öğretmen eksikliklerini gidermeden, rehberlik hizmetlerini yeterli düzeye getirmeden, çalışma koşullarını iyileştirmeden yalnızca ders saatlerini artırmak, eğitimde reform değil, mevcut işleyişi daha da karmaşık ve kaos haline getirmekten başka bir işe yaramaz.

Eğitimi yönetmek, ders saati hesaplamak değil, Eğitim Bakanlarının görevi de öğretmenin ders yükünü anlattırmanın yollarını bulmak değildir.

Öğretmenin daha iyi öğretebilmesini, öğrencinin daha iyi öğrenebilmesini sağlayacak sistemi kurmaktır.

Eğitim politikalarımızın en temel yanılgılarından biri, öğretmeni yalnızca ders saatleri üzerinden değerlendirmektir. Öğretmenlik, ders saatlerine sığdırılamayacak kadar kapsamlı ve uzmanlık gerektiren bir meslektir.

Bugün çocuklarımızın eleştirel düşünmeye, problem çözmeye, iletişim kurmaya, dijital ve medya okuryazarlığına, üretmeye, yaratıcılığa ve yaşam becerilerine ihtiyacı var. Bu becerileri geliştirecek öğretmenlere ise daha fazla ders yükü değil; daha güçlü pedagojik donanım, daha iyi çalışma koşulları, mesleki özerklik, bilimsel destek ve nitelikli zaman gerekiyor.

Kaliteli eğitim için öğretmene daha fazla ders yükü değil, daha nitelikli çalışma koşulları gerekir.

Anlayana Gülmece

Balık Baştan Kokar

Balık pazarından geçen yaşlı bir adam, balıkları tek tek eline alıp kuyruklarını kokluyor… Bunu göre balıkçı adama sesleniyor…

“Amca, nedir yaptığın… Balık baştan kokar, kuyruğundan değil”

Yaşlı adam, iç çekerek, yanıt verir :

“Biliyorum oğlum, etrafı koku sardı zaten… acaba kuyruğa kadar kokmayan balık var mı diye bakıyorum”

Okumuş muydunuz?

Dünyayı değiştirmek için kullanabileceğiniz en güç eğitimdir.

Nelson Mandela