2027 yılı devlet bütçe tasarısı, Hükümet tarafından Meclis’ e gönderildi.Fakat, seçim nedeniyle bütçe görüşmeleri, seçimden sonra yapılacak.

Bugünkü yazımda, 2027 devlet bütçesi yasa tasarısı ile ilgili bazı özet bilgiler vereceğim. Yeni hükümet kurulduğunda, bütçe komitede görüşülürken, bazı değişiklikler olabileceğini de belirtmek istiyorum.

2027 yılı bütçesi, 2026 yılı bütçesine göre giderlerde yüzde 31.95, gelirlerde ise yüzde 32.40 artış öngörüsü çerçevesinde hazırlanmıştır. Bütçe gelirleri toplamı yaklaşık 219.04 milyar TL, bütçe giderleri toplamı 251,54 milyar TL ve bütçe açığı da yaklaşık 32.5 milyar TL olarak öngörülmektedir.

2027 Bütçe açığı, tıpkı 2026 da olduğu gibi tarihi bir açıktır ve rekordur. 2027’de, 2026’ya göre yaklaşık yüzde 29 daha fazla bütçe açığı (32,5 Milyar) öngörülmektedir.

Öte yandan, Hükümetin birkaç ay önce açıkladığı Orta Vadeli Programdaki bütçe açıkları rakamları ile, bütçedeki açık rakamları birbirini tutmamaktadır.

Gelirler ve giderler arasında bu kadar açık olan bütçe, eğer bir işletme bütçesi olsaydı, çoktan iflas etmiş olacaktı. Ama, devlet iflas etmeyeceğine göre, ya öngörülen yatırımları tam olarak yapamayacak, ya da kaynak yetersizliğinden dolayı halka yeterli hizmet veremeyecektir.

Esas mesele, bütçe rakamları büyürken, bütçe açığını düşük düzeylerde tutacak şekilde bütçe gelirlerini artırmak olmalıdır.Fakat, yüksek enflasyondan, kayıt dışındaki vergilerden, tasarruf yapılmamasından ve savurganlıktan dolayı, bu yılki bütçede de yine bunu göremiyoruz

TC yardım ve kredilerinin tümünün bütçeye girdiğini öngördüğümüzde, bütçe açığı 32.5 milyar TL görülmektedir. Bu açık da, genel bütçenin yaklaşık yüzde 12,75‘ine denk gelmektedir.

2027 Bütçe gelirleri içinde yer alan TC yardımları ve kredilerinin toplamı yaklaşık 29 Milyar TL'dir. Geçen yıl bu rakam 21,3 milyar TL idi. Geçen yıla göre yaklaşık yüzde 37 artış görülmektedir.

2027 Bütçe gelirleri içinde yer alan TC yardımları, yatırımlar (Alt yapı) için 11 milyar, savunma harcamaları için de 12.5 milyar olacak şekilde toplam 23,5 milyar TL olarak öngörülmüştür.

Bu rakamlar bize, toplam bütçe gelirlerinin yaklaşık yüzde 12’sinin, TC yardım ve kredilerinden oluştuğunu göstermektedir.

Kamu maliyesine katkı kaleminde bu yıl artış görüyoruz. Nitekim, geçen yıl 2.3 milyar TL iken, bu yıl 5.4 milyar TL’ye yükselmiştir. Halbuki bu rakam, son yıllarda azalma gösteriyordu. Artan bütçe açıklarından dolayı böyle olduğunu düşünüyorum.

Bütçede personel giderlerine yaklaşık 79.1 milyar TL, Cari transferlere yaklaşık 106. 2 milyar TL ve sosyal güvenlik kurumlarına ödenen devlet primleri giderlerine de yaklaşık 6.9 milyar TL ayrılmaktadır.

Neticede, toplamda yaklaşık 192,2 milyar TL ile bütçenin en büyük bölümü, yani yaklaşık yüzde 76’sı bu kalemlere harcanmaktadır. Bu toplamın içinde personel giderleri, maaşlar, emekli maaşları ve sosyal güvenlik harcamaları da önemli yer tutmaktadır.

2026 bütçesinde Mahalli gelirler yaklaşık 126.4 milyar TL olarak öngörülmüştü.2027 yılında ise mahalli gelirler 165.8 milyar TL’dir. Yaklaşık yüzde 31 civarında bir artış öngörülüyor.

Umarım bu gelirler gerçekleşir. Zira, gerçekleşmezse, bütçe açığı daha da artacaktır. Örneğin 2025 yılında gerçekleşen gelirler, öngörülen gelirlerin altında kalmıştı.

Öte yandan, doğru ekonomi ve maliye politikaları uygulanıp, enflasyon, pahalılık ve kayıt dışılık azaltılırsa, tüketim artacak, güney geçişleri, ithalat vergileri, KDV ve FİF vergileri ile birlikte, mahalli gelirlerin, öngörülenin de üstünde gerçekleşebilme potansiyeli vardır.

2018 yılındaki bütçe fazlasından sonra, geçtiğimiz yıllarda bütçe açıkları oluşmuştur. Özellikle, 2025, 2026 ve 2027 bütçe açıkları tarihi ve rekor açıklardır.

2026 yılında, Maliyenin borçlanmaları düzenli olarak devam etmektedir. Yılın son aylarındaki borçlanmaların geri ödeme zamanı gelecek yılda olacağı için, gelecek yılın bütçe dengelerini de olumsuz etkileyecektir.

Devletin, kamu iç borcunun faiz ödemelerinde kullanılmak üzere 2027 bütçesinde 11 milyar TL ayrılmıştır. Geçen yıl bu rakam 6,5 Milyar TL idi. Yaklaşık yüzde 70 oranında bir artış söz konusudur. Bunun en önemli nedeni, Maliye’ nin her ay devam eden borçlanmaları ve bu borçların faiz ödemeleridir.

KKTC’de, bu yılın ikinci yarısındaki dört aylık birikmiş hayat pahalılığı oranı yüzde 12.57 olarak gerçekleşti. Yıl sonu itibarıyla, yüzde 15’i geçmesi, yüzde 20’ye yaklaşması muhtemeldir. Bu artış, ocak ayı sonunda kamu çalışanlarına ve emekli maaşlarına yansıtılacak ve yeni gelen Hükümetin sorumluluğunda olacak ve bütçeye de etki edecektir.

Netice itibarıyla, Yeni Hükümet , rekor bütçe açığını azaltmak için, kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına alma çalışmaları geliştirmeli, yeni vergiler getirmeden, adaletli vergi toplanması çalışmalarına hız vererek gelirleri artırmalı ve aynı zamanda giderlerde de tasarruf yapmalıdır.