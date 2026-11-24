Elbette sadece Kıbrıs sorunu değil, birçok ‘aksaklık’, Türkiye’nin Batı ile ilişkilerinin önündeki engellerdir ancak ‘Kıbrıs’, Batılı diplomasi mühendisleri için bu engeller içerisinde en rahat şekilde kullanılandır!

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Türkiye’deki demokrasi, adalet (sizlikler), tek adam rejimi görüntüsü veya gerçeği; bu ülkenin özellikle Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerinin gelişmesi açısından çok sıklıkla ‘kullanılmakta’ olan sıkıntılar arasındadır…

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Tabii ki Kürt sorunu da…

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Ancak Türkiye nüfusunun Pazar potansiyeli ve bu ülkenin hem stratejik pozisyonu hem de güçlü ordusu; aynı Batı için ‘vazgeçilmez’ler arasındadır!

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Diplomasi bilimi veya diplomatik ilişkiler, Türkiye’nin Batı ile ilişkilerini düzenlerken, lehte – aleyhte bakış açılarının dengesini oluşturur!

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Haliyle Kıbrıs meselesi de bu denge kapsamında konuşulur, görüşülür veya müzakere edilir…

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Türkiye’yi Kıbrıs ile ilgili talepleri konusunda ya da Kıbrıs meselesindeki duruşundan dolayı suçlamak mantıklı değildir!

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Haaa Türkiye’nin duruşunu eleştiren hatta suçlayanların özellikle kendi toplumumuz içerisinde ‘hain’ muamelesi görmesi mi?

Bu da cehalet ve demokrasi anlayışı kavramları içerisinde açıklanabilir!

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Kısacası, Türkiye, Kıbrıs’ta hak sahibidir veya değildir konularını tartışmak yerine; konsantre olmamız gereken nokta bence ‘pazarlık’lardır…

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Kişisel görüş veya bakışlar elbette farklı olabilir…

Türkiye’nin Ada’daki varlığına ‘yasadışı’ hatta ‘işgal’ demek doğru mu yanlış mı meselesi de sağlıklı bir tartışma olmaz…

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Bana göre 1960’ta Kıbrıs Cumhuriyeti Devleti kurulurken imzalanan anlaşmalar gereği, şu anda Türkiye’nin güttüğü ‘iki devletli çözüm’ modeli saçmalık bile değildir; doğrudan çözümsüzlüğü savunmaktır…

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Bu konuda karşı görüş ortaya koymak imkansızdır; sadece ‘ateşkes hali’ denilmekte ve Türk Ordusu’nun Ada’daki varlığının savunulmasına çalışılmaktadır!

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Türkiye’nin Ada’ya nüfus taşımış olması ve hala taşıyor olması mı?

Bu ülkenin de imzacısı olduğu Cenevre Konvansiyonu’na aykırı bir davranıştır ama bu konuda Kıbrıs Cumhuriyeti (Rum Yönetimi) dışında uluslararası platformlarda ses veren yoktur…

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Türkiye, büyük bir ülkedir…

Nerede büyüktür?

-*-*-

Futbol açısından düşünürsek, mesela KKTC’deki BTM liglerinde çok büyüktür!

Ama Avrupa’daki Şampiyonlar Ligi’nde en altlarda bile değildir!

Avrupa ile futbol adına yarışabilecek bütçesi – parası – yoktur!

-*-*-

Türkiye Kıbrıs’tan vazgeçer mi?

-*-*-

Türkiye’nin Kıbrıs’tan vazgeçebilmesi için Kıbrıs’tan çok daha değerli kazanımlar elde etmesi gerekir!

Veya Türkiye’ye ‘Kıbrıs’tan vazgeçeceksin’ diyen daha büyük güçlerin tehdit hatta saldırısı!

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Hangisi daha kolay veya mümkündür?

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Birincisi daha kolay gibi görünür ama şu anda ikisi de imkansız gibi durmaktadır; bu yüzden ‘iki devletli çözümde ısrar’ da gayet rahat bir şekilde sürmektedir!

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Kıbrıs Türk Toplumu’nu, Türk Milleti veya Türkiye Devleti’nin bir parçası gören ‘bakış açısı’, çözümsüzlük devam ettiği müddetçe, bu toplumun yok oluyor olmasından rahatsızlık duymuyor, duymamıştır!

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Kıbrıs Türk Toplumu’nu ayrı bir kültürel varlık ve Kıbrıs’ın ya da Kıbrıs Halkı’nın parçası gören bakış açısı ise ciddi anlamda rahatsızdır!

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Peki federal çözüm neden çok önemlidir?

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Çünkü federal çözüm, Kıbrıs’ta yok olma endişesi hisseden Kıbrıs Türk Toplumu için ‘tek kurtuluş yolu’dur!

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Türkiye’nin bu noktada, federal çözümün kendisi için de en mantıklı yol olacağı konusunda ikna edilmesi gerekmektedir ki geçmişte Mehmet Ali Talat veya Mustafa Akıncı dönemlerinde bu ikna çabaları olduğu bilinmektedir… Pek işe yaramamış olsa da!

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Türkiye’yi savaşla – silahla – topla – tüfekle Ada’dan kovmayı denemek ya da talep etmek; azıcık beyni olan için ‘doğru’ bir yöntem değildir; küçücük Ada’da taş üstünde taş kalmaz – kazanan da olmaz!

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Türkiye’yi ikna etmenin yolu, örneğin AB ile ilişkilerinin gelişmesinde önünü kapatmak adına veto hakkı kullanmak da olmamalıdır!

-*-*-

Rum tarafı, ‘… Efendim sen bize şimdi Türkiye’ye teslim olalım, neyimiz varsa verelim, Kuzey’deki topraklarımızdan da vazgeçelim, taşıdığı nüfusu ve askeri varlığını kabul edelim, denizlerimizdeki her hakkımızı da bölüşelim mi diyorsun?’ diye sorabilir!

-*-*-

Pazarlık yapalım!

Bunu konuşalım!

Bunları konuşalım!

-*-*-

Tufan Erhürman bunları konuşsun diye seçildi…

Ancak çok açıktır ki bir yanda Türkiye’nin ağırlığı öte yanda ‘federal çözüm arzusunun endişesi’; arada kaldı!

-*-*-

‘Oyun bozucu teklif’ veya tekliflerden söz ediyor; cidden bir şeyler yapmaya çalışıyor ama Erenköy’deki geçiş hakkını dahi konuşamayabiliyor… İki seveni olmasa bile yıllardır dışişlerine bakan yapılmış şahıs tarafından ‘Türkiye’nin derin devleti adına’ baskı altına alınmaya çalışılıyor…

-*-*-

Rum Toplumu’na da bakalım…

‘Türkiye defolsun!’…

‘Exo Atilla abodin Gibros!’ diye sloganlar atmak kolay da sıkıysa defet!

‘Then sehno’ yani unutamadınız da biz hiç unutamadık!

-*-*-

Çözümsüzlük özellikle Kıbrıs Türk Toplumu adına ‘yok oluş’tan başka hiçbir şey değildir!

Ancak aynı durum, mesela statükonun devamı, ünlü Kıbrıs meselesindeki hiçbir taraf için ‘sıkıntı’ değildir!

-*-*-

Türkiye, Batı ile ilişkileri bozulmuş veya iyileşmemiş; sizce çok umurunda mı?

Elbette bazen sıkıntı vardır ama mesela ‘fonlarla malı götürenlerin’ sizce ‘Kıbrıs Türk Toplumu yok oluyor eyvahlar olsun!’ diye küçücük bir endişesi mi vardır?

-*-*-

Ya da Rum Toplumu, çözümsüzlükten dolayı yok olma tehlikesi mi yaşamaktadır?

-*-*-

Tam tersine, statüko, Rum Toplumu’na çok ciddi kazanımlar sağlamıştır…

Bu kazanımlardan biri de sürekli mağduriyettir!

‘Topraklarımız işgal edildi’ diye ağlama ve hep desteklenme şansı sağlamıştır…

-*-*-

Gidişat?

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Kıbrıs sorunu çözülmezse Kıbrıs Türk Toplumu’nun bir anda yok olması beklenmez tabii ki…

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Ancak toplumun kendi kendini yönetme kapasitesini, demografik ağırlığını, kültürel özgünlüğünü ve siyasi iradesini zaman içerisinde kaybetme riski tartışılması gereken ciddi bir meseledir…

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Siyasi kurumlarımız – siyasi partilerimiz güçlü tutulmalıdır (Yüzde 75’i kontrol altındadır); ekonomik bağımsızlığımız çok değerlidir (Gitti gider dot com); eğitim sistemimiz bize özgün kalabilmelidir (konteynerlerde Allah’a emanet); genç nüfusun adada kalması için her şey yapılmalıdır (En acı görüntü)…

-*-*-

Veeee asıl tehlike, Kıbrıs Türk Toplumu’nun adada yaşamaya devam ederken kendi geleceği hakkında karar verme gücünü kaybetmesidir…

-*-*-

6 Aralık’ta sandığa giderken bunu düşünmek şarttır…

6 Aralık’ta sandığı boykot edecek olanların bunu düşünmesi iki kere şarttır…

-*-*-

Bilmem anlatabildim mi?