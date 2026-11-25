Bir ülkenin ekonomik durumunu anlamak çarşıya, pazara, sokağa bakmamız gerekmektedir.

Ekonominin gerçek fotoğrafı, dükkânların, iş yerlerinin içinde saklıdır.

Şeher’in bir zamanlar can damarı olan çarşıları, bugün yalnızlığa mahkûm edilmiş durumdadır. Artan maliyetler, yüksek enflasyon, düşen alım gücü, daralan iç pazar, vergiler, kira giderleri ve finansmana erişim sorunları küçük işletmelerin yaşam alanını her geçen gün daha da daraltıyor.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası'nın önceki gün kamuoyuyla paylaştığı açıklama da bu tablonun önemli bir fotoğrafını ortaya koyuyor.

Açıklamanın başlığı aslında meselenin özeti niteliğinde:

“Ekonomi, enflasyon; ürettiğimiz kadarıyla adil bölüşüm, ürettiğimiz kadar tüketim.”

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Uzun zamandır tükettiğimiz kadar üretemeyen, kazandığından fazlasını harcamak zorunda kalan, borçlanarak yaşamını sürdürmeye çalışan bir ekonomik düzenin içerisindeyiz.

Üretimin yeterince desteklenmediği, yerel kaynakların gerektiği gibi değerlendirilmediği, küçük işletmelerin ayakta kalmakta zorlandığı bir yapıda ekonomik büyümeden söz etmek ne kadar gerçekçidir?

Enflasyon yalnızca marketteki fiyatlardan ibaret değildir.

Enflasyon, esnafın sattığı ürünü yerine koyamamasıdır.

Üreticinin artan maliyetler karşısında üretimden vazgeçmesidir.

Çalışanın maaşının ayın ortasında tükenmesidir.

Gençlerin geleceklerini başka ülkelerde aramasıdır.

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KTEZO'nun açıklamasında dikkat çeken önerilerden biri, ithalatta peşin vergi uygulamalarının ve peşin ödeme sisteminin yeniden düzenlenmesi. Özellikle KDV başta olmak üzere vergilerin peşin ödenmesinin işletmeler üzerinde yarattığı maliyet yüküne işaret ediliyor. İthalatın iki ay içerisinde ödenmesi koşuluyla, fiyat denetiminin de uygulanacağı bir model öneriliyor.

Bu, üzerinde ciddi biçimde çalışılması gereken bir öneridir. Çünkü küçük işletmenin en büyük sorunlarından biri, daha malını satmadan sermayesinin önemli bir bölümünü vergi ve diğer mali yükümlülüklere ayırmak zorunda kalmasıdır.

Esnafın sermayesi sınırsız değildir. Büyük sermaye gruplarıyla aynı ekonomik koşullarda yarışması beklenen küçük işletmelerin desteklenmesi, yalnızca esnafın değil, ekonomik çeşitliliğin ve toplumsal yaşamın korunması anlamına gelir.

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KTEZO’nın açıklamasında hayvancılık, tarım, yem üretimi, meraların ıslahı, küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi, yerel kaynakların değerlendirilmesi ve üretici birliklerinin güçlendirilmesi gibi başlıklar da bulunuyor.

Bunlar birbirinden bağımsız konular değil.

Üretimden kopmuş bir ekonomide ithalat bağımlılığı artar. İthalat bağımlılığı arttıkça dışarıya giden kaynak büyür. Yerel üretici rekabet etmekte zorlanır. Küçük işletmeler de bu zincirin içerisinde sıkışıp kalır.

Güzelyurt ve Lefkoşa Haspolat'taki arıtılmış atık su kaynaklarının tarımsal üretimde değerlendirilmesi, narenciyeden elde edilen yan ürünlerin yem üretiminde kullanılması, meraların ıslah edilmesi ve güneş enerjisi yatırımlarının yaygınlaştırılması gibi öneriler, üretim politikalarının nasıl ele alınması gerektiğini gösteriyor.

Üstelik mesele yalnızca tarım ve hayvancılıkla da sınırlı değil.

Sanayi bölgelerinin sektörlere göre yeniden düzenlenmesi, ortak güneş enerjisi santrallerinin kurulması, otomotiv sektörü başta olmak üzere üretim alanlarının genişletilmesi ve kooperatifçiliğin desteklenmesi de ekonomik yapının dönüşümü açısından önem taşıyor.

Kısacası mesele; daha fazla üretmek, üretileni değerlendirmek ve değeri adil paylaşmaktır.

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KTEZO'nun açıklamasında üzerinde özellikle durulması gereken bir başka konu da çalışma yaşamının kayıt altına alınması.

İşgücünün tanımlanması, çalışanların yaptıkları işe göre kayıt altına alınması, işgücü envanterinin çıkarılması, şirket açma kriterlerinin düzenlenmesi ve kayıt dışılıkla mücadele edilmesi öneriliyor.

Bunlar ekonomik adaletin temel meseleleridir.

Kurallara uygun biçimde işletmesini ayakta tutmaya çalışan, vergisini ve sigortasını ödeyen bir esnafın, kayıt dışı faaliyet gösteren işletmeler karşısında dezavantajlı duruma düşmesi kabul edilebilir değildir.

Bu nedenle seçimlere katılacak bütün adayların önünde önemli bir sorumluluk bulunuyor.

Yapılması gereken, açıklamada sıralanan önerilerin tartışılması, uygulanabilir projelere dönüştürülmesi ve ilgili kurumlar tarafından takip edilmesidir.

6 Aralık'ta sandığa gidecek yurttaşların da adaylardan beklentilerini bu çerçevede ortaya koyması önemlidir.