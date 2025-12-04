Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Başbakanlık ışıklarında eylem yaptı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) – Demokrat Parti (DP) – Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Hükümeti’ni istifaya çağırdı.

Öğretmenler, üzerinde “Devlet Okulları”, “Öğretmen Hakları”, “Toplumsal Haklar”, “Bilimsel Laik Eğitim” ve “Çocuk Hakları” gibi yazıların yer aldığı temsili tabutu geçen eylemde olduğu gibi bu eylemde de kullandı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem:

“Sorumlular hesap vermeli”

Basına açıklama yapan KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, laik bilimsel eğitim ve toplum yapımız için mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Başbakan Ünal Üstel’in en yakınlarının bile yolsuzluk ve usulsüzlükle suçlandığına, mahkemelere çıkarıldığına vurgu yapan Eylem, “Bu konuda dahi sorumluluk almayan Üstel, Eğitim Bakanı Nazım Çavuloğlu ile birlikte derhal istifa etmelidir.” dedi.

Eylem, çocuk hakları, laik bilimsel eğitim ve toplumun aydınlık yüzü olan öğretmenlerin temsili tabutun içinde olduğuna dikkat çekerek, “Sorumlular hesap vermeli, onurları varsa derhal istifa etmeliler.” ifadelerini kullandı.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel:

“Hükümet toplumun gelecek umudunu öldürdü”

Eylem’in ardından söz alan KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel ise, “Bizi yönettiğini zanneden Üstel hükümeti, ekonomiyi de öldürdü.” diye konuştu.

Sahtekarlıkla hayat pahalılığını farklı göstererek toplumla dalga geçtiklerini belirten Gökçebel, “Her alanda bir yolsuzluk, rüşvet, adam kayırma ve bir kokuşmuşluk var. Utanmadan ve sıkılmadan bu yapılanları anlatan, çözülmeyen sorunları çözülmüş gibi gösteren bir hükümet var.” açıklamasında bulundu.

Gökçebel, hükümetin toplumumuzun gelecek umudunu öldürdüğünü fakat iktidar hırslarıyla koltuklarını yaşattığını da sözlerine ekledi.

