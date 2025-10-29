CTP Milletvekili ve Parti Sözcüsü Asım Akansoy, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sonay Adem’i ölümünün 7. yılında kabri başında andı.

Akansoy paylaşımında, “Sonay Adem abimizi kaybedeli 7 yıl oldu. Değişim için siyasette bilgi deneyim yanında cesarete de ihtiyaç var demişti” ifadelerine yer verdi. Adem’in, insanlara din, dil, ırk gibi ayrımlar yapmadan daha adil, onurlu ve iyi bir yaşam yaratmak adına çalıştığını belirten Akansoy, “Bugün gittiğimiz her köyde her evde bunu görmek, duymak mümkün” dedi.

“Kabri başında yeniden bir araya geldik” diyen Akansoy, Sonay Adem’i saygı ve özlemle andığını ifade etti.