“Çözümsüzlük, Kıbrıslı Türk gençlerin önündeki engellerin gerekçesi olamaz”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, son dönemde “Festival” ve “Barcelona” başta olmak üzere yaşanan gelişmelerle ilgili Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Barcelona Belediye Başkanı’na ayrı ayrı mektuplar gönderdiklerini açıkladı.

Erhürman, söz konusu konularda yaşanan sorunların, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınmaması veya Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğü devam ettiği sürece yaşanmaya devam edeceği yönündeki değerlendirmelere dikkat çekti.

“İzolasyonun kaldırılması çağrıları 2004 sonrasında da yapıldı”

Gönderilen üç mektupta da 2004 referandumlarının ardından BM Genel Sekreteri tarafından hazırlanan rapor ile AB ve Avrupa Konseyi’nin ilgili organlarının karar ve açıklamalarında Kıbrıslı Türkler üzerindeki izolasyonun kaldırılmasına yönelik ifadelerin hatırlatıldığını belirten Erhürman, 2004 sonrasında da KKTC’nin Türkiye dışında başka bir devlet tarafından tanınmadığını ve Kıbrıs sorununun çözülmediğini kaydetti.

Erhürman, bu koşullara rağmen izolasyonun kaldırılması yönünde çağrılar yapılmış olmasının, konunun yalnızca KKTC’nin tanınmaması veya Kıbrıs sorununun çözülmemesiyle doğrudan ilişkilendirilmesini doğru bulmadığını ifade etti.

“Gençlerimizi çözümsüzlükten sorumlu tutmak doğru değil”

2004 referandumunda “evet” diyen ve 2017 yılında Kıbrıs sorununun çözümü için gösterdiği çabaların uluslararası toplum tarafından bilindiğini belirten Erhürman, Kıbrıs Türk halkının, özellikle gençlerin ve çocukların çözümsüzlükten sorumlu tutulmasının doğru olmadığını söyledi.

“Dosyalar bizim için hâlâ açık”

Bugünkü açıklamasında yer verdiği konularla ilgili dosyaların kendileri açısından hâlâ açık olduğunu vurgulayan Erhürman, çeşitli sorunlar ve hayal kırıklıkları yaşayan çocukların ve gençlerin önündeki engellerin kaldırılması için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Erhürman, “herkesle görüşüp konuşmaya devam edeceklerini” ifade ederek, 2004 sonrasında hazırlanan ve kararları da kapsayan belgeleri tüm muhataplarına hatırlatmayı sürdüreceklerini kaydetti.