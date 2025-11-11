Sol Hareket: “Gerici dayatmalara boyun eğmiyoruz”

Sol Hareket, 34 öğretmene yönelik başlatılan soruşturma sürecine ilişkin, “AKP’nin dayattığı gerici politikalar ve yerli işbirlikçiler eliyle toplumun sindirilmeye çalışıldığını” vurguladı.

Açıklamada, öğretmenlere yönelik soruşturma talebinin “bu saldırı zincirinin yeni halkası” olduğu belirtilerek, laikliğe, özgürlüğe ve toplumsal eşitliğe sahip çıkan öğretmenlerin yalnız olmadığını belirtti.

Yazılı yapılan açıklamada “Gerici, kolonyalist dayatmalara boyun eğmiyoruz. Uydurma suçlarla mahkemelerde, soruşturmalarla okullarda yürütülen bu yıldırma politikalarına karşı direnmeye devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.





Açıklamanın tamamı şu şekilde:

Kıbrıs’ın kuzeyinde AKP’nin dikta rejimi ve işbirlikçileri, öğretmenler üzerinden toplumu susturma ve sindirme politikasını sürdürüyor. Bakanlığın 34 öğretmene yönelik soruşturma talebi, bu saldırı zincirinin yeni bir halkasıdır.

Laikliğe, özgürlüğe ve toplumsal eşitliğe sahip çıkan öğretmenler yalnız değildir. Gerici, kolonyalist dayatmalara boyun eğmiyoruz. Uydurma suçlarla mahkemelerde, soruşturmalarla okullarda yürütülen bu yıldırma politikalarına karşı direnmeye devam edeceğiz.

Kıbrıslıtürk toplumunun iradesini teslim etmeyeceğiz. AKP’nin tek adam rejimine, işbirlikçi hükümete ve her alanda süren saldırılarına karşı direnişi büyüteceğiz.



Susmuyoruz, korkmuyoruz, boyun eğmiyoruz!

FOTOĞRAF: RECEP DAL