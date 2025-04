So kolektif’ten bir saatte 4 kısa oyunla “İlişkiler” arası devriâlem

Murat OBENLER

So kolektif tarafından kısa oyunlardan oluşan Kıssa konsepti geçtiğimiz yılki başarılı başlangıcından sonra bu yıl da “İlişkiler” teması ile tekrardan seyirci ile buluşuyor. 4 Nisan’da Naci Talat Vakfı’nda prömiyerini yaparak seyircisi ile hasret gideren So Kolektif, dört kısa oyundan oyundan oluşan yeni yaratımı Kıssa II ile 1 Haziran’a kadar her Cuma gecesi saat 20:00’da Naci Talat Vakfı’nda seyirciyle buluşacak. Proje yapımcılığını ve koordinatörlüğünü Erdoğan Kavaz, proje tasarımı ve koordinatörlüğünü Şaziye Konaç ve grafik tasarımını Salamis Ayşegül Şentuğ Tuğyan’ın yaptığı Kıssa II projesinde ard arda 4 kısa oyun seyirciyle buluşuyor ve seyirci bir bina içerisinde sırasıyla farklı bölümlerde 4 kısa performans izliyor.

“Aslı”, “Kerpiç”, “Ffiktif” ve “Düğün”ü izlerken bol bol ilişkileri(nizi) düşüneceksiniz

KISSA II’de Erdoğan Kavaz’ın yazıp yönettiği ve Gülsefa Dede’nin oynadığı “Aslı”, Şaziye Konaç’ın yazıp yönettiği ve Diren Özdoğal’ın oynadığı “Kerpiç”, Salamis Ayşegül Şentuğ Tuğyan’ın yazıp Handan Ergiydiren’in yönettiği ve Güneş Kozal’ın oynadığı “Ffiktif”, Nejdet Serkan Sadıkoğlu’nun yazıp yönettiği ve Ayda Canova’nın oynadığı “Düğün” sahneleniyor.



Sınırlı sayıda yer olduğundan erken rezervasyon yapmayı unutmayın

Yeni sezonda ekibe katılan oyuncu ve yönetmenlerle daha da büyüyen ekip yine özgün metinlerini, yaratıcı rejilerini ve sahne heyecanlarını sanatseverlerle buluşturuyor. Performanslara sınırlı sayıda izleyici alınacağından rezervasyon gerekmektedir. @sokolektif hesabına mesaj atarak ekibe ulaşabilir veya kapıda bilet satın alabilirsiniz. Online biletler gişekıbrıs sayfasından temin edilebilir. Online bilet için rezervasyon gerekmemektedir.