Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’a bazı eleştirilerde bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan BES Başkanı Yalınkaya, Çavuş’u kastederek, “Sizden ne köy olur ne de kasaba.” dedi.

Yalınkaya’nın açıklaması şu şekilde:

“Salhanede kesileceği esnada doğum yapan koyunun günahı vebali boynundadır Tarım sigortası Bakanı. Sizden ne köy olur ne kasaba, çantacıdan bu kadar olur, da siz devlet yönetirsiniz? Bırakın ve gidin, 20 milyar borçlanarak bu devleti ipotek altına aldınız. Biliyoruz aslan payını yolsuzluk, usulsüzlük, ihale oyunlarıyla malı götürdünüz. Hemen erken seçim, sizin bu topluma verebilecek hiçbir şeyiniz kalmadı. 2026 bütçesinde belediyeleri de batıracaksınız. Çünkü ek bütçe yapmadınız ve sürekli borçlanmaya gidiyorsunuz. Ek bütçe yapsanız belediyeler de o oranda payını alacaktı, biz sizin alengirli maliye politikalarınızı da biliyoruz.”