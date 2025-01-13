"Siyasilere 'sahte diploma' verip, vatandaşlık alıyorlar, aldırıyorlar"

Ertuğrul SENOVA

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde devam eden "Sahte Diploma ve Yolsuzluk Soruşturması" kapsamında tutuklu yargılanan üniversitenin küçük ortağı Serdal Gündüz, bir kez daha çarpıcı iddialar ortaya attı.

Gündüz, "Üniversitenin üst yönetimi, siyasilere sahte diploma vererek vatandaşlık alıyor veya dağıtıyor" iddiasında bulundu.

Sahte Diploma iddiasıyla yargılanan eski Mağusa Polis Müdürü Barış Sel'in Pİ duruşması için mahkemeye getirilen Gündüz, dava öncesi gazetecilere yaklaşarak ortaya attığı iddiasında, şu sözleri sarf etti:

"Üniversitenin rektör yardımcısı, siyasilere sahte diploma vererek KKTC vatandaşlığı aldı. Rektör ise yine bu şekilde vatandaşlık almak için İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapmış durumda."

"Bu işin içinde çok sayıda siyasi var" iddiasında bulunan Gündüz, konunun daha detaylı araştırılması gerektiğini söyledi.

Gündüz, bir önceki davada da benzer şekilde iddialar ortaya atmış, üniversitenin büyük ortağı tarafından, hisselerini elden çıkarması için ailesinin ölümle tehdit edildiğini öne sürmüştü.

Dava başlamadan hemen önce, salon içerisinde isyan eden Gündüz, "Neden cezaevineyim bilmiyorum. Ailemi tehdit ediyorlar. Basın duysun. Polise ifade vermek istiyorum, veremiyorum" demişti.

Gündüz, sahte diploma soruşturması başlamadan birkaç gün önce, %30 oranındaki hisselerinin büyük bir kısmını, büyük ortak olan MHP Milletvekili Levent Uysal'a devretmişti. Devir işleminin hemen ardından ise tutuklanmıştı.