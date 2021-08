‘Sınır aşıldı, yeni izin verilemez’

Hükümet 1 kumarhaneye şans oyunu salonu ön izni verdi, 4 kumarhanenin ise işletme imtiyaz iznini 3 yıl süreyle uzattı.

Ayşe GÜLER

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti, 1 casinoya şans oyunu salonu ön izni verdi, 4 casinonun ise işletme imtiyaz iznini 3 yıl süreyle uzattı.

Bakanlar Kurulu kararlarının Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girmesinin ardından Casino İşletmeleri Birliği, verilen ön iznin Şans Oyunları Yasası’na aykırı olduğu gerekçesiyle Yüksek İdare Mahkemesi’ne başvurma kararı aldı.

YENİDÜZEN’e konuşan Casino İşletmeleri Birliği yetkilileri, hükümetin ürettiği kararın yasada yer alan şans oyunu salonu ön izin koşullarına aykırı olduğunu savundu.

Yetkililer, yasaya göre ülke sınırları içerisinde en fazla 5 tesise ön izin verilebileceğini, bu sınırın alınan kararla aşıldığını kaydetti.

‘CASİNO’ GERÇEĞİ: Ülkede lisanslı 33 casino yer alıyor.

Bunların 29’u aktif durumda, 4’ü faaliyete değil.

Pandemi öncesinde 8 bin 500 olarak kayıt altına alınan casino çalışan sayısı şu anda 5 bin civarına geriledi.

‘Ön izin’ için işletmeler Maliye Bakanlığı’na yıllık 55 bin Euro ödüyor.

Ruhsatlandırma izinleri için her casinonun ‘masa ve makine’ sayısına doğru orantılı değişiyor, ödenecek tutar 550 bin Euro ile 1 milyon 500 bin Euro arasında farklılaşıyor

Karar ne?



Bakanlar Kurulu kararı 3 Ağustos tarihli Resmi Gazete’de yer alarak yürürlüğe girdi.

Kararda; Platinum Pasha Casino olarak Golden Tulip Hotel’de faaliyetlerini sürdüren Paramaribo Turizm Ltd, Les Ambassadeurs Hotel’de faaliyetlerini sürdüren Çetin Kürşat Development Ltd, Concorde Casino’da faaliyetlerini sürdüren Zafer Taahhüt İnşaat ve Ticaret A.Ş’nin, Wintersun Investments Ltd’in Şans Oyunu Salonu Ön İzni 3 yıl süreyle uzatıldı.



Öte yandan İskele’de Grand Sapphire Resort Ltd’e 514 yatak kapasiteli 5 yıldızlı otel projesi için şans oyunu salonu sabit ruhsat harcının yüzde 10’u kadar harç miktarını her yılın ilk ayı içerisinde ödenmesi kaydıyla Şans Oyunu Salonu İzni verilmesini kararlaştırdı.

33 casino, 29’u aktif

Öte yandan Casino İşletmeleri Birliği’nden alınan bilgiye göre; şu anda ülkede lisanslı casino sayısı 33.

Bu casinoların 29’u aktif durumda, 4’ü kapalı.

Her yıl casinolar ön izin uzatmak için yıllık olarak Maliye Bakanlığı’na 55 bin Euro ödeme yapması gerekiyor.

Ruhsatlandırma izni ücreti ise 550 bin Euro ile 1 milyon 500 bin Euro arasında, casinodaki makine ve masa sayısı oranına göre değişiyor.

Ön izin uzatma ödemeleri Ocak ayında, ruhsat harçları ise Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayları olmak üzere 4 eşit taksit şeklinde yapılıyor.

YASA NE DİYOR?

‘En fazla 5 tesise ön izin verilebilir’

Yasanın 6’ıncı maddesi Şans Oyunları Salonları için ön izin koşullarını belirliyor, madde madde sıralıyor.

Buna göre; yasaya göre ülke sınırları içerisinde en fazla 5 tesise ön izin verilebilir.

Tesisin ve/veya projenin en az 500 yatak kapasiteli ve 5 yıldızlı turistik tesis veya 500 yatak kapasiteli I. sınıf tatil köyü olması gerekiyor.

Tesisin yer aldığı bölgedeki Şans Oyunu Salonu yoğunluğunun dikkate alındığı ve öncelikle Şans Oyunu Salonu yoğunluğu olmayan bölgelerde ön izin verildiği yasada belirtiliyor.

Ancak Bafra Turizm Yatırım Bölgesi için bu fıkrada belirtilen ön koşulların aranmadığı kaydediliyor.