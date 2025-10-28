Şimdi de "tarihi geçmiş baharat" skandalı!

Ekosan Ticaret’e ait depolarda ve aynı şirkete ait bir TIR dorsesinde ele geçirilen toplam 9 buçuk ton tarihi geçmiş ve usulsüz ambalajlanmış baharatın akıbeti sorgulanıyor. Bu baharatların etiket sahteciliği yapılarak piyasaya sürülme ihtimali üzerinde durulurken, gümrükten nasıl giriş yaptıkları ise merak konusu…

Recep DAL

Kıbrıs’ın kuzeyi geçen tarihi geçmiş baharat skandalıyla sarsıldı… Mağusa’da faaliyet gösteren Ekosan Ticaret adlı firmaya yönelik yürütülen denetimlerde tarihi geçmiş ve usulsüz baharatlar ele geçirildi, halk sağlığı için tehdit oluşturan bir senaryo oluştu.

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre, firmanın deposunda boşta bulunan etiketlerin kullanılarak tarihi geçmiş ürünlerin güncel gösterilip piyasaya sürüldüğü yönünde ciddi iddialar bulunuyor.

Hatırlanacağı üzere Mağusa Belediyesi, 23 Ekim 2025 tarihinde yapılan denetimlerde 7,5 ton tarihi geçmiş baharat, ertesi gün ise aynı firmaya ait bir tır dorsesinde 2 ton daha usulsüz ürün tespit edildiğini bildirmişti. Ürünlerin bir kısmının iç piyasaya dağıtılmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, bazı ürünlerin üzerinde ise üretim tarihi, marka ve etiket bilgisi bulunmadığı ortaya çıktı.

Olayın ardından Mağusa Belediyesi, Tarım Dairesi ve ilgili kuruluşlar tarafından ortak soruşturma başlatıldı. Denetimlerde ele geçirilen ürünlerin bir kısmına el konularak imha işlemi yapıldı; son kullanma tarihi geçmemiş ürünler ise, belgeleri sunulan mal sahibine teslim edildi.

YENİDÜZEN’in ulaştığı bilgiler, bu ürünlerin ülkeye zaten tarihi geçmiş şekilde girmiş olabileceği ihtimalini de ortaya koydu.

Denetim zafiyeti veya ülkedeki baharat pazarının önemli bir bölümünü elinde bulundurduğu bilinen Ekosan Ticaret’e imtiyaz sağlanarak bu ürünlerin gümrükten geçmiş olabileceği de gündeme geldi.

Firmanın işletmecilerinden ve “Suçluların Geri Verilmesi ve Adli Yardımlaşma Yasası” kapsamında Türkiye’ye iade edilen Cihan Kayman, Kanal Sim’de yayımlanan Haber Toplantısı programına telefonla bağlanarak suçlamaları reddetti. “Evimizde kullanmadığımız hiçbir ürünü satmıyoruz, göz yanılabilir ama damak asla yanılmaz.” diyen Kayman, tarihi geçmiş ürünleri satışa sunmadıklarını, bunların iade veya imha amaçlı depolanan mallar olduğunu savundu.

Kayman, “Mühürlenen depomuzdaki mallar üç ay boyunca satılamadı, mühür kalktığında bazı ürünlerin tarihi geçti. Biz Tarım Dairesi’ni imha için çağırdık, belediye ise olayı baskın gibi gösterdi.” ifadeleriyle kendilerini mağdur ettiklerini öne sürdü.

Ürünlerinin Türkiye’nin önde gelen üreticilerinden temin edildiğini söyleyen Kayman, “700 ton mal içinden 3 ton iade çıktı diye bizi karalamaya çalışıyorlar. Eğer müşterimi zehirlersem kendi ayağıma sıkmış olurum, bunu niye yapayım?” dedi.

Kayman, kendisini çekemeyenlerin olduğunu ve çamur atıldığını kaybetti; “Devlet kurumları ve hükümet, firmamızı iflasa sürüklemeye çalışıyor.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Mağusa Belediyesi’nin yürüttüğü denetimlerin ardından olay polise intikal etti ve soruşturma süreci başlatıldı. Halk sağlığını ilgilendiren bu gelişme, hem belediye hem de adli merciler nezdinde çok yönlü bir incelemeyle sürüyor.

Mağusa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Ekosan Ticaret adlı işletmeye ait depoda ve firmaya bağlı bir tır dorsesinde toplam 9 buçuk ton tarihi geçmiş veya usulsüz baharat ele geçirildi. Halk sağlığını tehdit etme riski taşıyan ürünler, Mağusa Belediyesi Zabıta Birimi, Tarım Dairesi ve polis ekiplerinin ortak yürüttüğü denetimlerde tespit edildi.

7,5 ton tarihi geçmiş baharat ele geçirildi

Mağusa Belediyesi’nin resmi açıklamasına göre, 23 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen denetimde, Ekosan Ticaret’e ait depoda 7 buçuk ton tarihi geçmiş baharat ele geçirildi. Baharatların çuvallar halinde depolandığı, iç piyasadaki çeşitli işletmelere dağıtımının yapıldığı ve bu nedenle ürünlerin halk sağlığını tehdit ettiği belirtildi.

Belediye, söz konusu baharatlara el koyarak müsadere işlemi uyguladı ve işletmeye cezai işlem başlattı.

Tır dorsesinde de usulsüz ürünler bulundu

Bir gün sonra, 24 Ekim 2025 tarihinde, Mağusa Belediyesi Zabıta Birimi’nin Tarım Dairesi, polis ve ilgili kurumlarla yürüttüğü denetimlerde yeni bir gelişme yaşandı. Belediyenin açıklamasına göre, aynı firmaya ait bir tır dorsesinde de usulsüz ürünler tespit edildi.

Gelen ihbar üzerine mühürlenen dorsede yapılan incelemelere Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Sıhhıye Müfettişi ile Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği Kaçakçılık Bölümü ekipleri de dahil oldu.

Denetimler sonucunda, yaklaşık 2 ton daha üretim tarihi ve mevzuata uygun etiket bilgisi bulunmayan, muhafazası usulsüz ve deforme ambalajlı baharat ele geçirildi. Bu ürünlere de el konularak imha edildi. Şahıs hakkında yeniden cezai işlem uygulandı.

Tır dorsesinde bulunan ve son kullanma tarihi geçmemiş baharatlar ise, polise ibraz edilen evraklar sonucunda mal sahibine teslim edildi.

“Etiket sahteciliği” ihtimali!

YENİDÜZEN’in ulaştığı bilgilere göre, Ekosan Ticaret’in kendi deposunda boşta duran etiketleri kullanarak tarihi geçmiş ürünleri güncel göstermeye çalıştığı yönünde ciddi iddialar bulunuyor.

Ülkede baharat ticaretinin önemli bir kısmını elinde bulunduran firmanın, bu ürünleri dağıtıp dağıtmadığı ve dağıttıysa hangi işletmelere verdiği merak konusu. Malların ülkeye tarihi geçmiş şekilde ithal edilmiş olabileceği ve gümrükte gerekli prosedürlerin uygulanmamış olabileceği yönünde de şüpheler gündemde.

Bu durum, hem denetim zafiyeti hem de olası özel imtiyaz iddialarını gündeme getirdi.

Şirket sahipleri ve geçmiş süreç

Ekosan Ticaret’in işletmecileri Salih Kayman ve Cihan Kayman olarak biliniyor. Cihan Kayman’ın, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki “Suçluların Geri Verilmesi ve Adli Yardımlaşma Yasası” kapsamında Türkiye’ye iade edildiği, bu kararın 5 Haziran 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandığı öğrenildi.

Öte yandan Ekosan Ticaret ortaklarından Salih Kayman, TIR’daki usulsüz ambalajlı malların incelemesi sırasında, bütün ürünlerinin Türkiye'nin önde gelen üreticilerinden temin edildiğini ve kaliteli ürünler olduğunu iddia etti; Türkiye’de faaliyet yürüten Çukurova Baharatları'nın ortaklarından biri olduğunu belirtti.

Ayrıca, söz konusu firmanın iki ay önce de Mağusa Belediyesi Zabıta Birimi tarafından mühürlendiği, daha sonra belirli prosedürlere uyulması üzerine mührün kaldırıldığı ortaya çıktı.

Ekosan Ticaret ortaklarından Cihan Kayman:

“Biz mağduruz, çamur atılıyor”

YENİDÜZEN Gazetesi muhabiri Recep Dal, Kanal Sim’de yayımlanan Haber Toplantısı programında konuyu gündeme taşıdı. Programın ilerleyen dakikalarında Ekosan Ticaret’in bir diğer ortağı Cihan Kayman telefonla yayına bağlanarak iddialara yanıt verdi.

Kayman, firmanın 13 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, “Bizim sloganımız, evimizde kullanmadığımız hiçbir ürünü satmamak üzerinedir. Üzerinde tarih olmasa bile göz yanılabilir ama damak asla yanılmaz.” dedi.

Kayman açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Yükselişimiz sürerken çeşitli rakip firmalar tarafından tehdit edildik. Biz ‘ucuz kâr marjı, yüksek sürüm’ parolasıyla yola çıktık. Müşteri memnuniyeti bizim için en önemli unsurdur. İade ürünleri depoladık, ancak bunlar satışa sunulmak için değil, imha edilmek üzere depoda tutuluyordu. Bize yöneltilen suçlamalar asılsızdır.”

Kayman, otellerden ve işletmelerden iade edilen ürünlerin depolanmasının normal bir prosedür olduğunu belirterek, “Aylık ortalama 3 tır mal getiriyorum. Toplamda 5 depoda 700 ton ürünüm bulunuyor. Şehir Planlama Dairesi, Çanakkale Bölgesi’ndeki depomuz için izin vermediği için Mağusa Sanayi Bölgesi’nde yeni bir depo ayarladık.” ifadelerini kullandı.

“Devlet kurumları bizi iflasa sürüklüyor”

Türkiye’de bulunduğu dönemde yaşananlara değinen Kayman, “Üç aydan fazla süredir Türkiye’deyim. Hakkımda oluşturulan algı nedeniyle mağdur edildim. Devlet kurumları ve hükümet, firmamızı iflasa sürüklemeye çalışıyor.” diye konuştu.

Kayman, ele geçirilen mallarla ilgili olarak da, “Depomuz mühürlendiği için içindeki ürünleri üç ay boyunca satamadık. Mühür kaldırıldığında ise bazı ürünlerin tarihi geçmişti. Biz bu malların imhası için Tarım Dairesi yetkililerini çağırdık, ancak Mağusa Belediyesi olayı ‘baskın’ gibi lanse etti. Biz mağduruz, suçlu değil.” açıklamasında bulundu.

Son olarak Kayman, iddiaları reddederek şu ifadeleri kullandı:

“700 ton mal içinden sadece 3 ton iade ürün çıkınca bunu fırsat bilip bizi haber yaptılar. Eğer ben müşterimi zehirlersem kendi ayağıma sıkmış olurum. Böyle bir şeyi neden yapayım?”

Soruşturma sürüyor

Olayın ardından konu polis soruşturmasına intikal etti. Şirket sahibi Salih Kayman’ın, ele geçirilen ürünlerin ülkeye girişine ilişkin belgeleri polise sunduğu, denetimlerin Tarım Dairesi ve belediye ekipleri tarafından sürdürüldüğü öğrenildi.

Halk sağlığını ilgilendiren olayla ilgili sürecin, hem belediye hem de adli merciler nezdinde çok yönlü bir incelemeyle devam ettiği bildirildi.