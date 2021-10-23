Şimdi de BÜTÇE krizi

YENİDÜZEN’e konuşan Maliye Bakanlığı Müsteşarı Çoli:

“Bütçe geçmezse sıkıntı yaşanır, işleri idame ettirmek kolay olmaz”



UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin istifasını getiren Meclis’teki nisap sorunu ve 'video skandalı' sonrasında daha da derinleşen siyasetteki belirsizlik bütçe krizinin de kapısını araladı.

Yasal prosedüre göre; 2022 taslak bütçesinin 31 Ekim’e Bakanlar Kurulu’ndan geçerek, Meclis’e sevk edilmesi, ardından da 1 Ocak itibariyle hayata geçmesi gerekse de siyasetteki belirsizlik, bütçenin akıbetini zora soktu.

YENİDÜZEN, 2022 yılı bütçesinin ne olacağını sordu, hem bakanlık hem de eski bakan ve bürokratlarla süreci değerlendirdi.

KİM, NE DEDİ?

Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli: “Bütçe geçmezse, sıkıntı yaşanır, her ay eski bütçenin 12’de 1’inin kullanılarak işleri idame ettirebilmek kolay değil”

Eski Maliye Bakanı Birikim Özgür: “İhtiyaç karşılanmayabilir”



Maliye Bakanlığı eski bürokratlarından Ahmet Havutçu: “Yaşanacak gecikme, ödemelerde aksaklığı da beraberinde getirecek”



Eski Maliye Bakanı, DP Milletvekili Serdar Denktaş: “Ne olursa olsun ‘Türkiye para gönderir’ demek sorumsuzluk”

Ayşe GÜLER

UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin istifasını getiren Meclis’teki nisap sorunu, bütçe krizinin de kapısını araladı.

Yasal prosedüre göre; 2022 taslak bütçesinin 31 Ekim’e Bakanlar Kurulu’ndan geçip, Meclis’e sevk edilmesi, ardından da 1 Ocak itibariyle hayata geçmesi gerekse de siyasetteki belirsizlik, bütçenin akıbetini zora soktu.

YENİDÜZEN, 2022 yılı bütçesinin ne olacağını sordu, hem bakanlık hem de eski bakan ve bürokratlarla süreci değerlendirdi.

Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli, bütçenin 28 Ekim’e kadar Bakanlar Kurulu’nda görüşülüp, Meclis’e sevk edilmesi için gerekli çalışmaları yapacaklarını söyledi.

Çoli, bütçenin 1 Ocak itibariyle yürürlüğe girmemesinin sıkıntıya neden olacağını açıkladı, “Bütçe geçmezse, sıkıntı yaşanır, eski bütçenin 12’de 1’inin her ay kullanılarak, işlerin idame ettirilmesi çok da kolay değil” dedi.

Eski Maliye Bakanı Birikim Özgür de 2022 bütçesinin hayata geçmemesi halinde her ay ‘bir önceki yıl ödenek kalemlerinin 12’de 1 kuralı ile uygulanmasının’ ihtiyacı karşılamayabileceğine vurgu yaptı.

Maliye Bakanlığı eski bürokratlarından Ahmet Havutçu da hayat pahalılığı ve enflasyon oranları dikkate alındığında bütçede yaşanacak gecikmenin ödemelerde aksaklığı da beraberinde getireceğini belirtti.

Öte yandan Eski Maliye Bakanı, DP Milletvekili Serdar Denktaş ise “Bütçe geçmezse, 2017’deki sorunları yaşayacağız” dedi, “Bütçesiz bir yıla girmenin zararları biliniyor. Ne olursa olsun Türkiye para gönderir aklında olunması sorumsuzluktur” şeklinde konuştu.

ESKİ MALİYE BAKANLARI VE BÜROKRATLARI SÜRECİ NASIL YORUMLADI?

Eski Maliye Bakanı Birikim Özgür:

“İhtiyaç karşılanmayabilir”

Eski Maliye Bakanı Birikim Özgür, enflasyon göz önünde bulundurulduğunda; 2022 bütçesinin Meclis’ten geçmemesi halinde ‘bir önceki yıl ödenek kalemlerinin 12’de 1 kuralı ile uygulanmasının’ ihtiyacı karşılamayabileceğine vurgu yaptı.

Özgür, bu konuda atılması gereken ilk adımın; mevcut cari yıl bütçe ödeneklerinin, yılsonu itibariyle öngörülen harcamalar için yeterli olup olmayacağının tespit edilmesi olduğunu söyledi.

Ödenek kalemleri arasında kaydırma yapılarak öngörülen harcamaların gerçekleştirilememesi halinde ise 2021 yılı için ek bir bütçe geçirilmesi gerektiğini belirten Özgür, maliye odaklı olmayan “pandemi sonrası ekonomi” planını yürürlüğe koymanın şart olduğunu ifade etti.

Özgür, güçlü toparlanmaya yönelik politikaların henüz ortaya konmadığını belirterek, bu durumun da makroekonomik dengesizliklerin ve risklerin bertaraf edilmesi yönündeki beklentileri zayıflattığını kaydetti.

Kapsayıcı ve tam bir ekonomik toparlanma sağlayacak programa ihtiyaç olduğuna değinen Özgür, 3 yıllık programla mali disiplin, kamu-özel işbirliği projeleriyle yatırımların da hızlandırılması gerektiğini ifade etti.

“Yapısal reformlar hayata geçerse…”

Özgür, yapısal reformların hayata geçirilmesi durumunda hem ekonominin pandemi sonrasında güçlenerek kırılganlığının azalacağını, hem de kamu maliyesinin ‘fazla’ veren bir yapıya dahi kavuşabileceğini söyledi.

“Siyaset en azından bu kriz ortamında tantanayla, acayip dikkat çekme metotlarıyla Türkiye’den para koparıp statükoyu yaşatma alışkanlığını terk etmeli” diyen Özgür, “Ekonominin sürdürülebilir bir büyüme trendine girmesini sağlayacak, büyümeye bağlı olarak kamu maliyesini de güçlendirecek bir anlayışla geleceği planlaması toplumsal varoluş için kritik bir konuya dönüşmüştür” şeklinde konuştu.

Maliye Bakanlığı eski bürokratlarından Ahmet Havutçu:

“Bütçede yaşanacak gecikme, ödemelerde aksaklığı da beraberinde getirecek”

Maliye Bakanlığı eski bürokratlarından Ahmet Havutçu, 2022 bütçesinin 31 Ekim’e kadar Bakanlar Kurulu’ndan geçip, Meclis’e sevk edilmesi gerektiğini söyledi.

31 Aralık’a kadar yeni bütçenin hayata geçmemesi halinde yasaya göre her ay bir önceki yılın bütçesinin 12’de birinin kullanabileceğini belirten Havutçu, bu miktarın da giderler için yeterli olmayabileceğini kaydetti.

Havutçu, hayat pahalılığı ve enflasyon oranları dikkate alındığında bütçede yaşanacak gecikmenin ödemelerde aksaklığı da beraberinde getireceğini belirtti.

“Ülkemiz içinde belirsizlik her zaman için kötüdür. Bu durumu, hiçbir zaman arzu edilen bir şey değildir” diyen Havutçu, “ Görevde olduğum dönemlerde böyle bir sıkıntı ile karşılaşmamıştım. Yalnızca 2018’de Ocak ayında seçim vardı. Orda sıkıntı yaşanmıştı” şeklinde konuştu.

Havutçu, şu anda Meclis’in fesh edilmesinin konuşulduğunu, bu süreçlerin arzu edilen şeyler olmadığını dile getiren Havutçu, “Meclis’teki sıkıntılı süreci erken zamanda çözmeli, çözüm üretilmelidir” dedi.

Eski Maliye Bakanı, DP Milletvekili Serdar Denktaş:

“Ne olursa olsun ‘Türkiye para gönderir’ demek sorumsuzluk”

Eski Maliye Bakanı, DP Milletvekili Serdar Denktaş, ne olursa olsun 2022’nin bütçenin tartışılmadan Meclis’ten geçerek, yasallaşması gerektiğini ifade etti.

Denktaş, “Bütçe geçmezse, 2017’deki sorunları yaşayacağız” diyerek, “Bütçesiz bir yıla girmenin zararları biliniyor. Ne olursa olsun Türkiye para gönderir aklında olunması sorumsuzluktur” şeklinde konuştu.

Maliye Bakanlığı’nda bütçeye yönelik olarak çalışmaların 28 Ekim’de Meclis’e sevk edilecek şekilde tamamlanmak üzere olduğunu söyleyen Denktaş, “Esas mesele Meclis’te ne olacak? Bütçe mutlaka görüşülmeli” dedi.

Denktaş, şu ana kadar bütçe konusuna değinilmemesini de eleştirerek, “Şu ana kadar kimse değinmez. UBP nisaba destek vermem derse, kendileri dışındaki ufak parçaların çoğunluğu vardır. Bu konu sorumluluk gerektirir” şeklinde konuştu.

Göreve gelecek olan yeni Meclis’in de bütçenin tadil edileceğini bilerek hareket etmesi gerektiğini dile getiren Denktaş, “Gelecek yıl hükümet, ek bütçeyle tadilat yapabilir. Ortaya konulan rakamlar içinde ek bütçe yapılırsa, kalemler arası aktarımlar yapılabilir” dedi.

MALİYE BAKANLIĞI NE YAPACAK?

Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli:

“Bütçe geçmezse, sıkıntı yaşanır, her ay eski bütçenin 12’de 1’inin kullanılarak işleri idame ettirebilmek kolay değil”

Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli, bütçenin taslak çalışmasını 28 Ekim’e kadar Bakanlar Kurulu’nda görüşülüp, Meclis’e sevk edilmesi için gerekeni yapacaklarını kaydetti.

Çoli, yılsonunun yüzde 21 enflasyonla tamamlanmasının düşünüldüğünde bütçenin 1 Ocak’tan itibaren yürürlüğe girmemesinin sıkıntıya neden olacağını ifade ederek, “Bütçe geçmezse, sıkıntı yaşanır, eski bütçenin 12’de 1’inin her ay kullanılarak, işlerin idame ettirilmesi çok da kolay değil” dedi.

Bugüne kadar Meclis’teki Bütçe Komitesi’nin Kasım’ın ikinci haftasında taslak bütçeyi görüşmeye başladığını dile getiren Çoli, “Bu defa başlayamayacak” şeklinde konuştu.

Çoli, geçmiş yıllarda da bütçede buna benzer sorunlar yaşandığını hatırlattı.

Çoli, yeni hükümetin kurulması halinde bütçede nasıl bir uygulama yapılacağına ilişkin soru üzerine ise “Cari kısımlarında pek değişikliğe gidilmez. Yeni projeler, yatırım projelerinde değişiklik olabilir. Bütçe hacmini, gelirler hacmini değiştirmeden, giderler bütçesi değişir. Gider bütçesinde değişiklik bütçe açığı artırılarak, yeni bütçe konur” dedi.