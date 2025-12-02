Sıla Usar İncirli’nin CTP Başkanı seçilmesi Güney basınında

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde (CTP) dün gerçekleştirilen seçimlerinde Sıla Usar İncirli’nin Genel Başkan seçilmesi Güney basınında yer bulurken, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun İncirli’ye tebrik mektubu gönderdiği bildirildi.

Haravgi gazetesi, “CTP Liderliği Sıla İncirli’ye Geçti – ‘Ortak Vatanımız İçin Önemli Bir An’” başlıkları altında verdiği haberinde, Sıla Usar İncirli’nin CTP Başkanlığına gelen ilk kadın olarak tarih yazdığı yorumunda bulundu.

Gazete bir diğer haberinde ise, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun İncirli’ye bir tebrik mesajı gönderdiğini yazdı.

Habere göre Stefanu mektubunda özetle, AKEL ve CTP’nin paylaştıkları “tarihi iş birliği, ortak vizyonlar ve anlayışları” hatırlatırken CTP liderliğiyle en erken zamanda görüşmeye hazır olduğunu ifade etti.

Stefanu ayrıca, İncirli’nin CTP Başkanı seçilmesinin “Kıbrıs Türk toplumu için önemli bir gelişme olduğu” yorumunda da bulundu.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Politis: “CTP’nin Yeni Başkanı Yüzde 52,6’yla Sıla Usar İncirli”.

Alithia: “İncirli Erhürman’ın Yerini Aldı – CTP Liderliğindeki İlk Kadın”.

Fileleftheros: “Sıla Usar İncirli CTP’nin Yeni Başkanı”.