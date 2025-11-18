“Şiddete sözleşme, emekliliğe yol haritası”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş ve beraberindeki sendika heyeti, örgütlenme ve sorun tespiti çalışmaları kapsamında Karpaz bölgesindeki okulları ziyaret etti. Ziyaretlerde, öğretmenlerle bir araya gelen Maviş, sendikanın üç ana hedefi hakkında bilgi verdi ve yerinde tespit edilen sorunlara çözüm arayacaklarını belirtti.

Bölgesel sorunlar yerinde dinlendi

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, sendikanın yıl boyunca gerçekleştirmeyi planladığı okul ziyaretleri kapsamında Karpaz bölgesindeki Yeşilköy İlkokulu, Yeşilköy Menteş Zorba İlkokulu ve Halil Falyalı Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’nu ziyaret etti.

Ziyaretlerin temel amacının sendikal çalışmaları öğretmenlerle yüz yüze paylaşmak, eleştirileri dinleyerek öz eleştiri yapmak ve okulların/öğretmenlerin münferit sorunlarını yerinde raporlayıp çözüm aramak olduğunu ifade eden Maviş, sendikanın 110 okulda örgütlü olduğunu ve eğitim-öğretim yılı içinde her okulu en az bir kez ziyaret etme gayretinde olduklarını vurguladı.

Sendikanın üç hedefi açıklandı

Maviş, öğretmenlerle yaptığı sohbetlerde toplumsal meseleleri, iki toplumlu faaliyetleri ve sendikanın mevcut çalışmalarının değerlendirilmesinin yanı sıra, önümüzdeki döneme dair belirlenen mesleki üç kritik hedefi paylaştı:

Okul Aile Sözleşmesi ile Şiddet Kültürüne Çözüm: Okullarda giderek yaygınlaşan şiddet kültürü ve davranış bozukluklarıyla mücadele etmek için Okul Aile Sözleşmesi'nin hayata geçirilmesi ve bu sayede eğitim-öğretim açısından önemli bir yol kat edilmesi hedefleniyor.

Rehberlik Ve Özel Eğitim Öğretmeni Sayısının Artırılması: Her okula rehber ve özel eğitim öğretmenlerinin atanmasını yaygınlaştıracak adımlar atılarak eğitimde kalitenin artırılması planlanıyor.

Emeklilik Anomalisinin Düzeltilmesi: Özellikle 2008 sonrası göreve başlayan öğretmenlerin emeklilik haklarında oluşacak anomalilerin şimdiden düzeltilmesi için öğretmenlerle birlikte bir yol haritası belirlenecek.

Konfederasyon ve güç birliği çağrısı

Genel Sekreter Burak Maviş, belirlenen bu hedeflere ulaşmak ve özlük hakları mücadelesinde daha güçlü olmak adına önemli bir stratejik öneriyi de öğretmenlerle paylaştı.

Maviş, eğitim federasyonu kurma kararlarını dile getirirken, daha da kapsamlı bir güç birliği oluşturmanın önemine dikkat çekti:

"Eğitim Federasyonunun yanında, diğer sendikaların da yer alacağı bir konfederasyonla güç birliği oluşturarak hem eğitim sorunları hem özlük hakları hem de toplumsal konulara duyarlılık gösterip daha kolay müdahale etmek açısından bir yol haritası belirliyoruz"

Maviş, her öğretmenin sendikanın bir parçası olduğunu belirterek, her fikrin ve desteğin sendika için kıymetli olduğunu, bu nedenle yüz yüze iletişim kurmanın büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.