Serdar Denktaş'tan Erhürman'a teşekkür

TAM Parti Kurucu Başkanı Serdar Denktaş, 1. Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın anıt mezarına personel atanmasıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a teşekkür etti.

Denktaş'ın açıklaması şöyle:

"Yıllardan beridir tüm taleplerimize rağmen personel görevlendirmesi yapılmayan Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf R. Denktaş’ın anıt mezarına Cumhurbaşkanımız Sayın Tufan Erhürman’ın inisiyatifiyle 10 Aralık itibarı ile personel atamasının yapılacağı bu sabah tarafımıza bildirilmiştir. Devletin bir ayıbı haline dönüşmüş olan bu soruna ilgi göstererek ortadan kaldırılmasını sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza ailem ve şahsım adına teşekkür ederim."