Serdal Gündüz 3 ay daha tutuklu kalacak

Devrim DEMİR

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi küçük ortağı Serdal Gündüz aleyhinde polis yeni suçlamalar tespit edildi.

Az önce teminat talebiyle yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan Serdal Gündüz aleyhinde polis 3 ay Merkezi Cezaevi talebinde bulundu. Mahkemede ifade veren Müfettiş Muavini Namık Kemal Baz, Gündüzün 'Sahte evrak düzenleme', 'tedavüle surme', 'Sahte belge düzenlenmesine tahrik etme' suçları tespit ettiklerini kaydetti.

Baz, Gündüz’ün 18 ayrı kişinin daha ilgili üniversiteden diploma aldığını 8'inin diploma ve transkriptlerini Milli Eğitim Bakanlığı’na tedavüle sürdüklerini belirtti.

Baz: Kişiler suç geliri elde etti

Baz ifadesinde, ilgili üniversiteden diploma alan 8 kişinin erken terfi, maaş artışı, terfi avantajı sağlamak için diplomaları tedavüle sürerek suç geliri elde ettiklerini söyledi.

"Rektör yardımcısını tehdit etti”

Müfettiş Muavini Namık Kemal Baz, Gündüz’ün geçerli not almayan kişilere geçer not onayı verdiğini ve not girişi sağladığını kaydetti.

Baz, Gündüz’ün Rektör yardımcısını tehdit ederek diplomalara imza atmasını sağladığını ifade ederek Gündüz’ün ciddi suçlar işlediğini kaydetti. Mahkeme Avukat Doğa Zeki'nin iddiaları ile devam etti.

Avukat Zeki: 100 kişi daha tutuklanacak mı?

Tutukluluk duruşmasında Avukat Doğa Zeki, müvekkili Serdal Gündüz’ün aleyhine getirilen suçlamaları kabul etmediklerini söyledi.

Soruşturma memuruna sorular yönelten Zeki, bu soruşturmada 100 kişinin daha tutuklanıp tutuklanmayacagini sordu. İsim talebinde de bulunan Zeki'nin sorularını polis yanıtsız bıraktı.

Adil yargılama olmadığını müvekkilinin aylardır cezaevinde olduğunu hatırlatan Zeki, bu davaların en az 2026 yılında geleceğini ifade ederek , "sahte diploma soruşturması varsa diğerleri nerede?" sorusunu yonelterek suçlamaları kabul etmediklerini kaydetti.

Gündüz 3 ay daha tutuklu kalacak

Mahkeme, sanık Gündüz aleyhinde 2 farklı dava ile ilgili duruşma günü verildiğini yurt dışı bağlantıları olduğu ve davalarından kaçma ihtimali olduğu gerekçesi ile Merkezi Cezaevi’nde 3 ay tutuklu kalmasına emir verdi.