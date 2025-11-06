Serdal Gündüz 15, Amir Shakerifard 6 yıl hapse mahkum edildi
Sahte diploma soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Serdal Gündüz 15, sekreteri Amir Shakerifard ise 6 yıl hapse mahkum edildi.
Sahte diploma soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Serdal Gündüz ve sekreteri Amir Shakerifard hakkındaki karar açıklandı.
Sanıklar, karar duruşması için bugün yeniden Lefkoşa’da Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Serdal Gündüz 15, Amir Shakerifard 6 yıl hapse mahkum edildi.
