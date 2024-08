Seramik sanatçıları Malta’da bir araya geldi

Malta’da her yıl çok sayıda yerli ve yabancı tanınmış seramik sanatçısının davet edildiği Gozo Seramik Sanat Festivali bu yıl 3 Ağustos 2024 Cumartesi günü Gozo'daki Xlendi Koyu'nda gerçekleştirildi.

Bu yıl 11.si düzenlenen festivalde Kıbrıs Cumhuriyeti, özel konuk ülke olarak yer aldı. Kıbrıs’ı temsilen 2 Kıbrıslı Rum ve 1 Kıbrıslı Türk seramik sanatçısı festivale katıldılar. Kıbrıs Cumhuriyeti’ni temsil eden seramik sanatçıları Vassos Demetriou, Mümine Özdemirağ Yağlı ve Christina Kyprianou çalışmalarını sergilediler ve orada canlı performans sergilediler.

Ana sponsorluğunu Malta Hükümeti (Government of Malta), Gozo ve Planlama Bakanlığı (Ministry for Gozo and Planning), Munxar Yerel Konseyi (Munxar Local Council) ve Kültür Mirası Müdürlüğü’nün (Cultural Heritage Directorate) yaptığı festivalde 36 seramik sanatçısı yer aldı.

Seramik sanatçılarının ve zanaatkarların sanatsal çalışmalarını sergilediği ve tekniklerini canlı olarak katılımcı halka ve turistlere gösterdiği, Gozo adasının Xlendi Koyu'nda eşsiz bir akşam geçekleşti. Festival sırasında ayrıca geleneksel müzik performansları da katılımcıların keyifli bir akşam geçirmelerine katkı sağladı.