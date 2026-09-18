“Anayasal sorunların giderilmesi, sorularımızın bittiği anlamına gelmez”

Kıbrıs Türk Kamu, Ulaştırma, Haberleşme, Bilişim Teknolojileri ve Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) Başkanı Hakan Üredi, fiber optik protokolüne dair Anayasa’ya aykırılık iddialarının giderilmiş olmasının Tel-Sen'in sorunlarının bittiği anlamına gelmediğini söyledi.

Tel-Sen Başkanı Üredi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Başsavcılığın ana protokol ile sonradan imzalanan ek protokolü birlikte değerlendirdiğini ve Anayasa’ya aykırılık iddialarının ek protokolle giderildiği yönünde görüş bildirdiğini, dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı tarafından Anayasa Mahkemesi’ne yapılan görüş isteminin de geri çekildiğini belirtti.

Bu konuda önemli bir hukuki ayrımın doğru yapılması gerektiğini kaydeden Üredi, “Anayasa Mahkemesi’nin protokolün bütün hükümlerini esastan inceleyerek verdiği bir ‘uygundur’ kararı bulunduğu şeklinde bir sonuç çıkarılmamalıdır. Açıklanan süreç, ek protokol sonrasında Başsavcılık tarafından yapılan hukuki değerlendirme üzerine Anayasa Mahkemesi’ndeki görüş isteminin geri çekilmesidir” ifadesini kullandı.

Tel-Sen olarak hukuk kurumlarının görev ve yetkilerine saygıları olduğunu belirten Üredi, Başsavcılığın anayasal aykırılık iddialarının giderildiğine ilişkin değerlendirmesini de bu çerçevede ele aldıklarını kaydetti.

Üredi, kendilerinin en başından protokol “Anayasa’ya aykırıdır” ifadesini kullanmadıklarını belirterek, kendilerinin Telekomünikasyon Dairesi’nin geleceğini, çalışanların haklarını, kamu altyapısının durumunu, kamu gelirlerini, rekabet koşullarını, tüketicilerin haklarını, veri güvenliğini, toptan erişim koşullarını, yatırım modelini ve projenin fizibilitesini sorduklarını söyledi.

Üredi, ayrıca ek protokolün tam metninin, ana protokol ile hangi maddelerin nasıl değiştirildiğini gösteren karşılaştırmalı metninin, varsa Başsavcılığın yazılı hukuki görüşü ve projenin mali, teknik ve ekonomik fizibilitesinin kamuoyuyla paylaşılmasını talep ettiklerini belirtti.

Bugün sorulması gereken sorunun yalnızca "Anayasa’ya aykırılık giderildi mi?" olmadığını aktaran Üredi, asıl meselenin bundan sonra projenin hangi şartlarla, hangi denetim mekanizmalarıyla, kamuya hangi maliyet ve yükümlülüklerle, Telekomünikasyon Dairesi’ne nasıl bir rol verilerek ve çalışanların hakları nasıl korunarak uygulanacağı konusu olduğunu vurguladı.

Üredi, “Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın da ifade ettiği gibi, bir düzenlemenin Anayasa’ya uygun olması ile o düzenlemenin ülkenin ihtiyaçlarına en doğru şekilde cevap verip vermediği aynı şey değildir” dedi.

Bu nedenle, Tel-Sen açısından sürecin sona ermediğine dikkat çeken Üredi, tam tersine, bundan sonraki aşamada uygulamanın şeffaf, denetlenebilir ve kamu yararını koruyacak biçimde yürütülüp yürütülmediğinin takip edilmesinin daha da önemli hale geldiğini kaydetti.

“Tel-Sen fiber teknolojiye karşı değil”

Üredi, Tel-Sen’in fiber teknolojiye karşı olmadığını da aktararak, mücadelelerinin teknolojinin önünü kesmek için değil; ülkenin stratejik haberleşme altyapısının hukuk, şeffaflık, kamu yararı ve çalışanların hakları temelinde yönetilmesi için olduğunu vurguladı.

Hukuki değerlendirmeleri dikkate alacak, ek protokolün uygulanmasını yakından takip edecek ve Telekomünikasyon Dairesi çalışanlarının ve kamunun haklarını ilgilendiren her konuda yasal hakları çerçevesinde hareket etmeye devam edecekleri mesajını veren Üredi, “Fiber gelsin; ancak hukukla, şeffaflıkla ve kamu yararı korunarak gelsin” ifadesini kullandı.