Oymen: “Okullarda plastik tüketimini azaltırken su güvenliğinden ödün verilmemeli”

Gıda Mühendisleri Odası (GMO) Başkanı Dr. Beste Oymen, okullarda plastik tüketimini azaltırken su güvenliğinden ödün verilmemesi çağrısında bulundu.

GMO Başkanı Beste Oymen konuyla ilgili yaptığı açıklamada, öğrencilere dağıtılan termosların çevresel sürdürülebilirlik ve suya erişim açısından değerli bir uygulama olduğunu ancak su güvenliğinin de aynı hassasiyetle ele alınması gerektiğini vurguladı.

Oymen, “Pet şişe yok, suya para yok” yaklaşımının sağlıklı ve sürdürülebilir olabilmesi için termoslara doldurulan suyun kaynağı ve içme suyu kriterlerine uygunluğunun doğrulanması gerektiğini belirtti.

Su depolanıyorsa depoların hangi sıklıkta temizlendikleri ve dezenfekte edildiklerinin sorgulanması gerektiğini belirten Oymen, bu işlemlerin kayıt altına alınmasının önemli olduğunu da aktardı.

Oymen, arıtılmış suyun depolanacağı tankın ve suyla temas eden tüm ekipmanların içme suyu ile temasa uygun malzemelerden üretilmesi ve uygunluk belgeleriyle doğrulanmaları gerektiğini de kaydetti.

Öğrencilerin kullandığı su dolum noktalarının temizlik ve hijyen kontrolünün nasıl sağlandığını soran Oymen, filtrasyon sistemi kullanılıyorsa filtrelerin bakım ve değişim periyotlarının takibinin önemli olduğunu vurguladı.

Oymen, suyun mikrobiyolojik ve gerekli kimyasal analizlerinin yetkili laboratuvarlarda yapılması gerektiğini belirterek, “Güvenli içme suyu yalnızca kaynağında güvenli su demek değildir. Suyun depolandığı, dağıtıldığı ve öğrenciye ulaştığı tüm aşamalarda güvenliğinin korunması gerekir.” ifadesini kullandı.

“Termos hijyeni göz ardı edilmemeli”

Ayrıca sistemin son halkası olan termos hijyeninin de göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkat çeken Oymen, termosların düzenli olarak uygun biçimde yıkanması, tamamen kurutulması ve kişiye özel kullanılmasının önemini vurguladı.

Oymen, “Plastik tüketimini azaltalım, çocuklarımızın suya ücretsiz erişimini destekleyelim; ancak bunu yaparken çocuklarımızın içtiği suyun güvenliğini şansa bırakmayalım.” diyerek, sürdürülebilirlik ile gıda ve su güvenliğinin birbirinin alternatifi olmadığını, ikisini birlikte sağlanması gerektiğini kaydetti.