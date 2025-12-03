Şenkul: “ ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü çocuklarımızla kutladık”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ kapsamında önce Girne 18 Yaş Altı Engelli Rehabilitasyon Merkezi ve sonrasında Girne 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’ne ziyaret gerçekleştirdi. Şenkul’a ziyaretlerinde eşi Songül Şenkul eşlik etti. Ziyarete, Girne Belediyesi Doğa Kulübü üyeleri de katılım göstererek öğrencilere hediye takdim etti.

‘Engelsiz Mutluluk Bahçesi’ açılışı gerçekleşti

‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ kapsamında, Girne 18 Yaş Altı Engelli Rehabilitasyon Merkezi’nde ‘Engelsiz Mutluluk Bahçesi’ açılışı gerçekleştirildi. Konuşmalar ile başlayan açılış töreni, öğrencilerin düzenledikleri dans gösterisi ile devam etti. Ardından parkın açılmasına destek olan kurum ve kişilere plaket takdimi gerçekleşti. Törenin son etkinliğinde ise öğrenciler, teşekkür konuşması yaptı.

Öğrencilerle sohbet ettiler

Törenin son bulması ile 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’ne geçen Şenkul ve eşi burada öğrencilerle sohbet etti. Ziyaret esnasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ve heyeti de eş zamanlı okula ziyaret gerçekleştirdi.